Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что США сфабриковали дело об угрозе со стороны кубинских дронов, чтобы оправдать экономические санкции и возможное военное вторжение, сообщает Reuters.

Заявление министра прозвучало после публикации издания Axios, в которой со ссылкой на секретные данные разведки утверждалось, что Куба приобрела более 300 военных беспилотников. Гавана якобы обсуждала планы использования дронов для нанесения ударов по военно-морской базе США в заливе Гуантанамо, американским военным кораблям и городу Ки-Уэст в штате Флорида.

"Куба никому не угрожает и не желает войны", – отметил Родригес в своем посте в социальных сетях, добавив, что страна "готовится противостоять внешней агрессии в рамках реализации права на законную самооборону, признанного Уставом ООН".

Американские чиновники отмечают, что администрация Дональда Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития дронных технологий и присутствия иранских военных советников в Гаване.

Новый виток обвинений между США и Куба свидетельствует о продолжающемся ухудшении отношений между странами. На фоне разговоров о военных беспилотниках и предполагаемом сотрудничестве Гаваны с Ираном напряженность в регионе Карибского бассейна продолжает расти.