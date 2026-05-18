Куба обвинила США в фальсификации данных о беспилотниках для оправдания вторжения

Дата публикации: 18.05.2026
Глава МИД Куба Бруно Родригес заявил, что сообщения о подготовке кубинских ударов беспилотниками по объектам США являются выдумкой, созданной для оправдания санкционного давления и возможной агрессии против Гаваны.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что США сфабриковали дело об угрозе со стороны кубинских дронов, чтобы оправдать экономические санкции и возможное военное вторжение, сообщает Reuters.

Заявление министра прозвучало после публикации издания Axios, в которой со ссылкой на секретные данные разведки утверждалось, что Куба приобрела более 300 военных беспилотников. Гавана якобы обсуждала планы использования дронов для нанесения ударов по военно-морской базе США в заливе Гуантанамо, американским военным кораблям и городу Ки-Уэст в штате Флорида.

"Куба никому не угрожает и не желает войны", – отметил Родригес в своем посте в социальных сетях, добавив, что страна "готовится противостоять внешней агрессии в рамках реализации права на законную самооборону, признанного Уставом ООН".

Американские чиновники отмечают, что администрация Дональда Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития дронных технологий и присутствия иранских военных советников в Гаване.

Новый виток обвинений между США и Куба свидетельствует о продолжающемся ухудшении отношений между странами. На фоне разговоров о военных беспилотниках и предполагаемом сотрудничестве Гаваны с Ираном напряженность в регионе Карибского бассейна продолжает расти.

Автор - Светлана Тихомирова
