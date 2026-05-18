Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Часы тикают». Нетаньяху и Трамп обсудили возможность нового этапа войны против Ирана 2 293

В мире
Дата публикации: 18.05.2026
BBC
Изображение к статье: Трамп и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед началом закрытого заседания израильского кабинета безопасности, посвященного войне с Ираном. По данным израильских СМИ, лидеры обсуждали возможность нового этапа войны с Тегераном, а также недавнюю поездку Трампа в Китай.

По данным канала Channel 12, в разговоре с Нетаньяху Трамп сказал, что, по его мнению, Иран по-прежнему заинтересован в сделке, но при этом пригрозил жесткими военными действиями, если Тегеран не выполнит требования США по своей ядерной программе.

Трамп сказал израильскому лидеру, что ожидает, что Тегеран представит обновленное предложение по сделке в ближайшие дни, но не назвал конкретных сроков.

«Мы хотим заключить сделку, но сейчас иранцы находятся не там, где нам хотелось бы их видеть, — цитирует Channel 12 слова Трампа. — Им придется прийти к этому, иначе они получат серьезный удар».

«Если они не придут к нам с более выгодным предложением, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо раньше», — добавил он.

Сообщения о том, что США и Израиль якобы готовятся к возобновлению военной кампании против Ирана, появились в последние дни на фоне ужесточившейся риторики Трампа.

В частности, ранее он выступил с неприкрытой угрозой.

«Для Ирана часы тикают, и им лучше поторопиться — БЫСТРО, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #угрозы #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Путин
Изображение к статье: Коровы на пастбище.
Изображение к статье: Литовский полицейский автомобиль
Изображение к статье: Кайя Каллас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал
Изображение к статье: Европе становится все сложнее финансировать перевооружение - Bloomberg
В мире
1
Изображение к статье: Ученые создали молекулу, способную расщеплять глютен
Техно
Изображение к статье: портовые краны
Бизнес
1
Изображение к статье: Во Франции появились новые предполагаемые жертвы Джеффри Эпштейна
В мире
Изображение к статье: «Избалованный мальчишка»: телеведущая обрушилась на принца Гарри
Lifenews
Изображение к статье: Достоевский на книжной полке
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео