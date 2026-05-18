Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед началом закрытого заседания израильского кабинета безопасности, посвященного войне с Ираном. По данным израильских СМИ, лидеры обсуждали возможность нового этапа войны с Тегераном, а также недавнюю поездку Трампа в Китай.

По данным канала Channel 12, в разговоре с Нетаньяху Трамп сказал, что, по его мнению, Иран по-прежнему заинтересован в сделке, но при этом пригрозил жесткими военными действиями, если Тегеран не выполнит требования США по своей ядерной программе.

Трамп сказал израильскому лидеру, что ожидает, что Тегеран представит обновленное предложение по сделке в ближайшие дни, но не назвал конкретных сроков.

«Мы хотим заключить сделку, но сейчас иранцы находятся не там, где нам хотелось бы их видеть, — цитирует Channel 12 слова Трампа. — Им придется прийти к этому, иначе они получат серьезный удар».

«Если они не придут к нам с более выгодным предложением, мы ударим по ним сильнее, чем когда-либо раньше», — добавил он.

Сообщения о том, что США и Израиль якобы готовятся к возобновлению военной кампании против Ирана, появились в последние дни на фоне ужесточившейся риторики Трампа.

В частности, ранее он выступил с неприкрытой угрозой.

«Для Ирана часы тикают, и им лучше поторопиться — БЫСТРО, иначе от них ничего не останется. ВРЕМЯ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.