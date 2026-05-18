В следующем году планируется перенести два рабочих дня

Дата публикации: 18.05.2026
LETA
Изображение к статье: праздник Лиго

В следующем году планируется перенести два рабочих дня, выпадающих между праздничным днем и выходными, - пятницу, 25 июня, и пятницу, 19 ноября, свидетельствует проект распоряжения, разработанный Министерством благосостояния.

В следующем году 25 июня приходится на день между Яновым днем в четверг, 24 июня, и субботой, 26 июня, а 19 ноября - между Днем провозглашения Латвийской Республики в четверг, 18 ноября, и субботой, 20 ноября.

Рабочий день с 25 июня будет перенесен на субботу, 19 июня, а рабочий день 19 ноября - на субботу, 13 ноября.

В то же время в 2027 году не планируется переносить понедельник, 3 мая, который выпадает между воскресеньем, 2 мая, и праздничным днем во вторник, 4 мая.

В результате переноса рабочих дней общее количество рабочих дней в календарном году не изменится. Проект распоряжения будет распространяться на бюджетные учреждения, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Перенос рабочих дней планируется также рекомендовать самоуправлениям, предприятиям и организациям.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
