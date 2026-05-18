Вечером 18 мая Земля окажется под воздействием слабой магнитной бури класса G1, вызванной солнечным ветром и корональным выбросом массы. Специалисты предупреждают, что геомагнитные колебания могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей и вызвать незначительные сбои в работе связи и навигации.

Какая магнитная буря ожидается 18 мая?

По данным NOAA, причиной нестабильной космической погоды стали сразу два фактора. Земля проходит через поток высокоскоростного солнечного ветра, выходящего из корональной дыры на Солнце.

Кроме того, 18 мая магнитное поле планеты может подвергнуться воздействию коронального выброса массы (CME), вызванного солнечной вспышкой 16 мая. Учёные отмечают, что именно сочетание этих явлений вызовет колебания магнитосферы в течение суток.

Наибольшее усиление геомагнитной активности прогнозируется ближе к вечеру.

Каким будет уровень геомагнитной активности в течение дня?

В ночные и утренние часы — с 00:00 до 09:00 — прогнозируются умеренные колебания магнитного поля с индексом Kp = 3,3–3,7. В этот период некоторые люди могут жаловаться на беспокойный сон или усталость.

С 09:00 до 15:00 ситуация временно стабилизируется: уровень активности снизится до Kp = 3,0.

Уже после 15:00 геомагнитное поле вновь начнет активизироваться. В период с 15:00 до 18:00 индекс вырастет до Kp = 4,0.

Пик шторма ожидается между 18:00 и 21:00. Именно тогда уровень активности достигнет Kp = 5,0, что соответствует слабой магнитной буре класса G1.

После 21:00 буря начнёт постепенно стихать, а геомагнитный фон вернётся к стабильному состоянию.

Повлияет ли шторм на работу техники и связи?

Специалисты NOAA отмечают, что шторм уровня G1 считается самым слабым по международной шкале. Однако последствия возможны.

В высоких широтах в ночь на 19 мая могут наблюдаться яркие полярные сияния. Из-за новолуния небо будет темным, что создаст хорошие условия для наблюдения.

Также возможны незначительные колебания в работе GPS, высокочастотной радиосвязи и электросетей в северных регионах планеты. Для большинства пользователей мобильной связи и интернета в Украине эти изменения останутся незаметными.

Как пережить магнитную бурю людям, страдающим метеозависимостью?

Врачи советуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью внимательнее следить за самочувствием.

Среди наиболее распространённых симптомов во время бури уровня Kp = 5 — головная боль, раздражительность, усталость и скачки артериального давления.

Чтобы уменьшить влияние геомагнитных колебаний, специалисты рекомендуют избегать перенапряжений, меньше употреблять кофе, алкоголь и жирную пищу, соблюдать питьевой режим и больше отдыхать.

По прогнозам геофизиков, уже 19 мая солнечная активность начнёт снижаться, а состояние магнитосферы нормализуется.