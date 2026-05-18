В понедельник Латвию с юго-востока пересечёт зона осадков, которая во многих местах принесёт дождь, прогнозируют синоптики.

Местами дождь будет сильным и с грозами. В отдельных районах — главным образом в Латгалии — во время грозы возможны штормовой ветер, смерчи и крупный град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил жёлтое предупреждение о грозах в восточной и центральной части страны.

Первый день недели ожидается преимущественно облачным, более ясная погода будет в Курземе. Начиная с юго-востока страны, во многих местах пройдут дожди. Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +12…+19 градусов.

В Риге облачность увеличится, к вечеру ожидается дождь. При слабом и умеренном северном и северо-восточном ветре воздух прогреется до +16 градусов, а у моря сохранится более прохладная погода — на несколько градусов ниже.

С юго-востока приближается циклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1014 гектопаскалей на юге Латгалии до 1020 гектопаскалей на севере Курземе.

В некоторых районах западной и центральной части страны — главным образом в Земгале и окрестностях Риги — сохраняется высокая пожарная опасность в лесах, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.