Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Всем плыть!? - На следующей неделе в Риге откроется купальный сезон 0 123

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2026
LETA
Изображение к статье: ДЕВУШКИ НА ПЛЯЖЕ

Во вторник, 19 мая, на пляже Луцавсалского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона, сообщили в полиции.

Во время мероприятия, которое состоится в 11:00, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы.

В мероприятии примут участие вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, председатель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш, представители департамента жилья и окружающей среды и муниципальной полиции.

×
Читайте нас также:
#Рига #полиция #безопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой человек с калькулятором
Изображение к статье: Евро банкноты
Изображение к статье: Беспилотник
Изображение к статье: Мужчина у компьютера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Политика
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео