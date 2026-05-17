Во вторник, 19 мая, на пляже Луцавсалского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона, сообщили в полиции.

Во время мероприятия, которое состоится в 11:00, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы.

В мероприятии примут участие вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, председатель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш, представители департамента жилья и окружающей среды и муниципальной полиции.