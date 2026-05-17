Малость озверели - в парке Даугавпилса мужчине нанесли 106 ножевых ранений 2 684

Дата публикации: 17.05.2026
Жуткое преступление в Даугавпилсе шокировало Латвию: двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили прохожего, а затем нанесли ему более ста ножевых ранений в городском парке, сообщает tv3.lv.

13 мая Южно-Латгальская прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело о жестоком убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью в Даугавпилсе. По данным следствия, двое обвиняемых мужчин возле одного из торговых объектов в Даугавпилсе встретили третьего мужчину, с которым у них возник конфликт. Во время ссоры нападавшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя из личной неприязни и злости, начали избивать потерпевшего руками и ногами, нанося удары по голове и телу. От ударов мужчина упал на землю.

В какой-то момент пострадавшему удалось воспользоваться тем, что нападавшие отвлеклись. Он поднялся и забежал в магазин, где попросил сотрудников о помощи.

Однако, как считает следствие, обвиняемые дождались, пока мужчина выйдет из помещения магазина, после чего схватили его и отвели в расположенный неподалеку парк. По дороге они продолжали избивать жертву.

Согласно материалам прокуратуры, в парке мужчины, действуя совместно и с особой жестокостью, напали на него с ножами, которые принесли с собой. Жертве было нанесено не менее 106 колото-резаных ранений, из которых 73 пришлись в область грудной клетки и живота.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

#прокуратура #преступления #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
