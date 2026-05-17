18 мая астероид 2026 JH2 пройдет на минимальном расстоянии от Земли — около 90 тысяч километров, что примерно в четыре раза ближе орбиты Луны. Космический объект был обнаружен всего за несколько дней до сближения, а наблюдать его смогут владельцы любительских телескопов.

Астероид обнаружили всего за несколько дней до его максимального сближения с Землей. Ученые считают, что столкновение с ним может привести к жертвам и разрушениям, особенно если он упадет в густонаселенной местности.

По размеру 2026 JH2 представляет собой примерно половину от тех астероидов, которые называют «убийцами городов». Вероятнее всего, астероид упадет в океан, но не исключено и другое развитие событий.

Его диаметр от 16 до 30 метров — примерно как трехэтажный дом или длина автобуса. 2026 JH2 можно увидеть в любительские телескопы с апертурой от 150–200 мм.

По мнению редакции, хотя угрозы для планеты сейчас нет, подобные сближения показывают важность систем раннего обнаружения астероидов и постоянного наблюдения за потенциально опасными объектами.