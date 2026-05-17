Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Между Землей и Луной пролетит астероид: его можно будет увидеть в телескоп 0 85

Техно
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Между Землей и Луной пролетит астероид: его можно будет увидеть в телескоп

18 мая астероид 2026 JH2 пройдет на минимальном расстоянии от Земли — около 90 тысяч километров, что примерно в четыре раза ближе орбиты Луны. Космический объект был обнаружен всего за несколько дней до сближения, а наблюдать его смогут владельцы любительских телескопов.

Астероид обнаружили всего за несколько дней до его максимального сближения с Землей. Ученые считают, что столкновение с ним может привести к жертвам и разрушениям, особенно если он упадет в густонаселенной местности.

К Земле приближается астероид, который может столкнуться с Луной

По размеру 2026 JH2 представляет собой примерно половину от тех астероидов, которые называют «убийцами городов». Вероятнее всего, астероид упадет в океан, но не исключено и другое развитие событий.

Его диаметр от 16 до 30 метров — примерно как трехэтажный дом или длина автобуса. 2026 JH2 можно увидеть в любительские телескопы с апертурой от 150–200 мм.

По мнению редакции, хотя угрозы для планеты сейчас нет, подобные сближения показывают важность систем раннего обнаружения астероидов и постоянного наблюдения за потенциально опасными объектами.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Google жадничает.
Изображение к статье: Генриетта Лакс и ее клетки
Изображение к статье: Ученые раскрыли неожиданную роль «фермента сжигания жира» спустя 60 лет исследований
Изображение к статье: Светящийся дата-центр и темный жилой квартал

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно
Изображение к статье: Схема кабелей в Ормузском проливе
В мире
Изображение к статье: Здание правительства Латвии
Политика
Изображение к статье: космическое пространство
В мире
Изображение к статье: Святая Ирина
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Автомобиль газует
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео