Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США целый город может остаться без света: энергию направляют дата-центрам ИИ 0 141

Техно
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Светящийся дата-центр и темный жилой квартал

Фото: ИИ.

Бум искусственного интеллекта и стремительный рост центров обработки данных начинают напрямую влиять на жизнь обычных людей. В США энергетическая компания предупредила, что прекратит поставки электроэнергии в район озера Тахо, где живут десятки тысяч человек, — на фоне резко растущего спроса со стороны дата-центров.

В США разгорается новый конфликт вокруг стремительно растущего энергопотребления центров обработки данных, обслуживающих искусственный интеллект.

Как сообщает Fortune, энергетическая компания NV Energy уведомила жителей района озера Тахо, что после мая 2027 года прекратит поставлять электроэнергию местному оператору Liberty Utilities.

Речь идет о серьезной части энергоснабжения региона: NV Energy обеспечивала около 75% всей электроэнергии, которую получала Liberty Utilities.

В результате без стабильного электроснабжения могут остаться до 49 тысяч жителей калифорнийской части региона Тахо.

«Такое ощущение, что нас не существует», — заявила Fortune местная жительница Даниэль Хьюз, работающая в Калифорнийской энергетической комиссии.

Проблема возникла на фоне резкого роста энергопотребления центров обработки данных, которые становятся ключевой инфраструктурой для искусственного интеллекта. По оценкам Института исследований пустыни, уже в 2024 году дата-центры потребляли около 22% всей генерируемой электроэнергии в Неваде. Если нынешние темпы сохранятся, к 2030 году их доля может вырасти до 35%.

Это означает, что огромные вычислительные мощности, необходимые для работы ИИ, начинают конкурировать за электричество с обычными домохозяйствами и городами.

Из-за сложной структуры американской энергосистемы быстро заменить поставщика электроэнергии для района Тахо практически невозможно. Президент Liberty Utilities Эрик Шварцрок заявил, что подключение к альтернативному источнику обойдется в сотни миллионов долларов. Жители опасаются, что эти расходы в итоге лягут на потребителей.

При этом NV Energy отвергает обвинения в том, что решение связано исключительно с развитием дата-центров. Представитель компании заявил Fortune, что отключение является «плановым переходом», который обсуждался много лет и не связан с недавним бумом искусственного интеллекта.

Однако критики указывают, что сроки выглядят подозрительно: уведомление о прекращении поставок поступило менее чем за год до того, как региону придется срочно искать альтернативу.

Ситуация вокруг Тахо стала одним из самых ярких примеров того, как развитие ИИ начинает менять инфраструктурные приоритеты.

По всему миру дата-центры требуют все больше электроэнергии, воды и охлаждения. Крупнейшие технологические компании уже строят собственные электростанции, заключают контракты на атомную энергетику и ищут новые способы обеспечить вычислительные мощности для ИИ.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы подобные конфликты между интересами жителей, коммунальных компаний и индустрии искусственного интеллекта могут стать значительно более частыми.

История вокруг озера Тахо показывает, что бум искусственного интеллекта уже влияет не только на технологии и экономику, но и на базовые ресурсы — включая доступ людей к электроэнергии.

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #инфраструктура #Калифорния
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина занимается ходьбой по лесу
Изображение к статье: Оттаивание арктической вечной мерзлоты запускает активацию всех микроорганизмов
Изображение к статье: Тюремная доставка.
Изображение к статье: Плавучий дата-центр от Panthalassa

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео