Бум искусственного интеллекта и стремительный рост центров обработки данных начинают напрямую влиять на жизнь обычных людей. В США энергетическая компания предупредила, что прекратит поставки электроэнергии в район озера Тахо, где живут десятки тысяч человек, — на фоне резко растущего спроса со стороны дата-центров.

В США разгорается новый конфликт вокруг стремительно растущего энергопотребления центров обработки данных, обслуживающих искусственный интеллект.

Как сообщает Fortune, энергетическая компания NV Energy уведомила жителей района озера Тахо, что после мая 2027 года прекратит поставлять электроэнергию местному оператору Liberty Utilities.

Речь идет о серьезной части энергоснабжения региона: NV Energy обеспечивала около 75% всей электроэнергии, которую получала Liberty Utilities.

В результате без стабильного электроснабжения могут остаться до 49 тысяч жителей калифорнийской части региона Тахо.

«Такое ощущение, что нас не существует», — заявила Fortune местная жительница Даниэль Хьюз, работающая в Калифорнийской энергетической комиссии.

Проблема возникла на фоне резкого роста энергопотребления центров обработки данных, которые становятся ключевой инфраструктурой для искусственного интеллекта. По оценкам Института исследований пустыни, уже в 2024 году дата-центры потребляли около 22% всей генерируемой электроэнергии в Неваде. Если нынешние темпы сохранятся, к 2030 году их доля может вырасти до 35%.

Это означает, что огромные вычислительные мощности, необходимые для работы ИИ, начинают конкурировать за электричество с обычными домохозяйствами и городами.

Из-за сложной структуры американской энергосистемы быстро заменить поставщика электроэнергии для района Тахо практически невозможно. Президент Liberty Utilities Эрик Шварцрок заявил, что подключение к альтернативному источнику обойдется в сотни миллионов долларов. Жители опасаются, что эти расходы в итоге лягут на потребителей.

При этом NV Energy отвергает обвинения в том, что решение связано исключительно с развитием дата-центров. Представитель компании заявил Fortune, что отключение является «плановым переходом», который обсуждался много лет и не связан с недавним бумом искусственного интеллекта.

Однако критики указывают, что сроки выглядят подозрительно: уведомление о прекращении поставок поступило менее чем за год до того, как региону придется срочно искать альтернативу.

Ситуация вокруг Тахо стала одним из самых ярких примеров того, как развитие ИИ начинает менять инфраструктурные приоритеты.

По всему миру дата-центры требуют все больше электроэнергии, воды и охлаждения. Крупнейшие технологические компании уже строят собственные электростанции, заключают контракты на атомную энергетику и ищут новые способы обеспечить вычислительные мощности для ИИ.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы подобные конфликты между интересами жителей, коммунальных компаний и индустрии искусственного интеллекта могут стать значительно более частыми.

История вокруг озера Тахо показывает, что бум искусственного интеллекта уже влияет не только на технологии и экономику, но и на базовые ресурсы — включая доступ людей к электроэнергии.