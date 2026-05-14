Китайские ученые сообщили о начале первого в мире космического эксперимента с искусственными человеческими эмбрионами. Исследование на орбитальной станции должно помочь понять, как микрогравитация влияет на раннее развитие человека и возможно ли длительное пребывание людей в космосе.

Китай приступил к проведению уникального космического эксперимента с искусственными человеческими эмбрионами. Образцы уже доставлены на китайскую орбитальную станцию и помещены в специальный экспериментальный модуль.

О начале исследования сообщил Технологический и инженерный центр использования космического пространства при Академии наук Китая.

Образцы прибыли на станцию на борту грузового корабля «Тяньчжоу-10», который был запущен ранее на этой неделе. По словам руководителя проекта Юй Лэцяня, эксперимент пока проходит успешно.

«Предварительно настроенная автоматизированная система каждый день меняет питательную среду для образцов», — рассказал ученый агентству Синьхуа.

Главная цель исследования — понять, как условия микрогравитации влияют на ранние стадии развития человеческого организма.

Ученые подчеркивают, что речь идет не о настоящих человеческих эмбрионах. Для эксперимента используются структуры, созданные из стволовых клеток, которые лишь имитируют ранние стадии эмбрионального развития.

«Это не настоящий человеческий эмбрион, и он не способен развиться в индивидуума», — пояснил Юй Лэцянь.

Тем не менее такие модели позволяют исследователям изучать ключевые процессы раннего развития организма без использования настоящих эмбрионов.

В эксперименте используются два типа моделей. Одни выращиваются на маточных клетках, другие помещены в специальные микрофлюидные чипы, позволяющие точнее контролировать среду развития.

Параллельно идентичные образцы изучаются и на Земле. Позже ученые сравнят результаты, чтобы определить, как именно невесомость влияет на клетки и биологические процессы.

Эксперимент рассчитан на пять дней. После завершения образцы заморозят прямо на орбите, а затем вернут на Землю для дальнейшего анализа.

Исследователи надеются, что полученные данные помогут в будущем снизить риски для людей во время длительных космических миссий — например, при полетах к Луне или Марсу.

Китай в последние годы активно расширяет свою космическую программу и наращивает количество биологических экспериментов на орбитальной станции.

Помимо искусственных человеческих эмбрионов, корабль «Тяньчжоу-10» доставил еще 41 научный проект, включая эмбрионы рыбок данио и мышей.

Тема биологических исследований в космосе вызывает большой интерес во всем мире, поскольку ученые пока не до конца понимают, как длительное пребывание вне Земли влияет на клетки, иммунитет, размножение и развитие живых организмов.

Эксперимент Китая может стать важным шагом к пониманию того, сможет ли человек безопасно жить и размножаться во время длительных космических миссий.