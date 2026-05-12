Энтузиаст из Гулбене решил осуществить свою мечту и отправился в путешествие к самой северной точке европейского континента. Необычность этой истории в том, что Рейнис Фелдерс преодолевает огромное расстояние на мопеде «Рига-13». Это старое, маломощное и капризное транспортное средство, но оно все еще ездит.

Путешествие на «Риге-13» началось примерно неделю назад. До этого Рейнис доставил мопед на автомобиле в финский городок, где находится резиденция Санта-Клауса, рассказывает передача «900 секунд» (ТВ3).

За рулем мопеда Рейнис планировал преодолеть около 800 километров в каждую сторону. Следует понимать, что «Рига-13» — это маломощный мопед с одной передачей, у которого также есть педали. Их можно использовать, когда двигателю становится слишком тяжело.

«Мопедик держится бодро. Первый мотор дал о себе знать примерно на 400-м километре — начал стучать», — рассказывает Рейнис.

Он подготовился достаточно хорошо, поэтому заменил неисправный двигатель на запасной, который взял с собой.

Приближаясь к самой северной точке суши, расположенной в Норвегии, Рейнису пришлось столкнуться с горами. Катиться вниз — прекрасно, но потом приходится ехать вверх.

«Как только вижу гору, понимаю, что придется крутить педали. Напрягаюсь, кручу, а потом снова качусь вниз», — говорит Рейнис.

В горах ему часто приходилось охлаждать двигатель мопеда и ремонтировать педали. «Рига-13» принадлежит Рейнису уже более десяти лет. Первые десять лет мопед пролежал в сарае.

«А потом в прошлом году получилось так, что исполнилось десять лет с тех пор, как я купил свой первый мопед. И показалось символичным проехать на нем по Эстонии», — рассказывает Рейнис.

Во второй половине прошлой недели Рейнис достиг цели. Самая северная точка Европы была покорена. Теперь он возвращается обратно.

Следует помнить, что «Рига-13» обычно едет со скоростью 20–25 километров в час. Путешественник планирует вернуться в Латвию во второй половине этой недели.