Экспериментальный препарат на основе антител «Амивантамаб» показал способность полностью уничтожать некоторые опухоли у пациентов с запущенными формами рака, которые уже не реагировали на стандартное лечение. Об этом сообщает The Guardian.

В международном исследовании, проходившем в 11 странах, препарат получили 102 пациента с раком головы и шеи. У 43 из них опухоли значительно уменьшились или полностью исчезли всего за несколько недель после начала терапии.

Схожие результаты зафиксированы и у больных раком легких.

«Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чье заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Для этой группы пациентов варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу весьма примечательно», — заявил профессор Института онкологических исследований Лондона Кевин Харрингтон.

Особенность «Амивантамаба» заключается в том, что он нацелен на опухоли, не связанные с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Такие формы рака обычно считаются более сложными для лечения.

Препарат уже одобрен для применения в США и ЕС с 2021 года, однако исследователи продолжают изучать его потенциал для лечения различных видов онкологических заболеваний.