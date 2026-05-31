Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прорыв в лечении рака? Новый препарат излечил более 40 процентов неизлечимых больных 0 501

Техно
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Амивантамаб».

«Амивантамаб».

Экспериментальный препарат на основе антител «Амивантамаб» показал способность полностью уничтожать некоторые опухоли у пациентов с запущенными формами рака, которые уже не реагировали на стандартное лечение. Об этом сообщает The Guardian.

В международном исследовании, проходившем в 11 странах, препарат получили 102 пациента с раком головы и шеи. У 43 из них опухоли значительно уменьшились или полностью исчезли всего за несколько недель после начала терапии.

Схожие результаты зафиксированы и у больных раком легких.

«Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чье заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Для этой группы пациентов варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу весьма примечательно», — заявил профессор Института онкологических исследований Лондона Кевин Харрингтон.

Особенность «Амивантамаба» заключается в том, что он нацелен на опухоли, не связанные с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Такие формы рака обычно считаются более сложными для лечения.

Препарат уже одобрен для применения в США и ЕС с 2021 года, однако исследователи продолжают изучать его потенциал для лечения различных видов онкологических заболеваний.

×
Читайте нас также:
#медицина #онкология #рак #исследования #лечение
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
3
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Робот
Изображение к статье: Терминатор
Изображение к статье: Автомобиль газует
Изображение к статье: Душа человека

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Rail Baltica - и тянуть тяжело, и бросить жалко.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Остров Сирос
Lifenews
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
В мире
Изображение к статье: Янис Домбрава и Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: подростки идут по дороге
Наша Латвия
Изображение к статье: Абу-Мери
Политика
Изображение к статье: Rail Baltica - и тянуть тяжело, и бросить жалко.
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Остров Сирос
Lifenews
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео