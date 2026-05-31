На финской сельской местности недалеко от границы с Россией получил новую жизнь летательный аппарат времен Первой мировой войны — дирижабль, сообщает NOS. Его современная версия предназначена для разведки, наблюдения и сбора информации. Уже на следующей неделе такие аппараты будут задействованы в учениях НАТО в Финляндии.

На территории финской компании Kelluu в городе Йоэнсуу стоит 12-метровый дирижабль, закрепленный на специальной тележке. Баллоны, наполненные водородом, позволяют ему самостоятельно подниматься в воздух, как гелиевому шару. Движение и управление обеспечивает водородный двигатель с пропеллером в хвостовой части.

«Мы хотели создать летательный аппарат, который заполнил бы нишу между спутниками и беспилотниками, — рассказывает изобретатель и производитель Юри Йормакка. — И вдруг вспомнили о дирижаблях столетней давности».

Современные дирижабли способны находиться в воздухе до 12 часов подряд, что значительно дольше большинства дронов. При этом они могут контролировать гораздо большую территорию, вести наблюдение и собирать разведданные. В отличие от спутников, такие аппараты способны долго оставаться над одной точкой.

Российские помехи помогли развитию технологии

Йормакка и его партнер начали работать над проектом восемь лет назад. Первые годы стали чередой экспериментов, ошибок и новых попыток.

«У нас почти не было денег, и нам разрешили бесплатно использовать часть старой фермы», — вспоминает он.

Одним из преимуществ стало расположение компании в сельской местности, где было достаточно пространства для испытаний различных прототипов. Кроме того, близость к российской границе оказалась полезной для разработки.

«В этом регионе мы постоянно сталкиваемся с российскими помехами электронным сигналам, — говорит Йормакка. — Благодаря этому мы накопили большой опыт и готовы ко многим сценариям».

Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью более 1300 километров. Рост напряженности на восточном направлении стимулирует развитие оборонных технологий внутри страны, особенно в сфере воздушной разведки и наблюдения.

Ставка на оборонные технологии

Так, в сотрудничестве с одним из финских университетов была создана финско-польская компания Iceye, занимающаяся производством спутников нового поколения. Вместо традиционных камер они используют радиолокационные технологии, позволяющие наблюдать за поверхностью Земли даже сквозь облака и в плохую погоду.

Сегодня Iceye считается крупнейшей компанией в мире в сегменте микроспутников и активно работает над оборонными проектами.

Европа стремится снизить зависимость от США

Развитие подобных технологий имеет важное значение для Европы, которая пытается уменьшить свою военную зависимость от Соединенных Штатов.

По мнению Иро Сярккя из Финского института международных отношений, европейским странам необходимо распределять обязанности между собой.

«Нет смысла, чтобы каждая страна пыталась развивать все направления оборонной промышленности одновременно, — считает эксперт. — Необходимо сотрудничество. Иногда стране приходится отложить собственные амбиции и признать: если партнеры могут производить что-то лучше, быстрее и дешевле, то нам стоит сосредоточиться на другой задаче».

Учения НАТО и искусственный интеллект

В компании Kelluu уже готовятся к масштабным учениям НАТО, которые пройдут на нескольких площадках в Финляндии. Сегодня дирижабли способны выполнять полеты без пилота, используя технологии искусственного интеллекта для навигации по заданным маршрутам.

Йормакка с улыбкой говорит, что во время учений дирижабли наверняка привлекут немало внимания.

«Некоторые люди думают, что это летающие тарелки и на Землю прилетели инопланетяне», — шутит он.

Возрождение дирижаблей показывает, что современные армии все чаще обращаются не только к новейшим технологиям, но и переосмысливают старые идеи. Финляндия рассчитывает, что такие аппараты смогут занять важное место между спутниками и беспилотниками, обеспечивая длительное наблюдение за большими территориями. На фоне растущей напряженности в отношениях с Россией и стремления Европы укрепить собственную обороноспособность подобные разработки могут стать важной частью будущих систем разведки и безопасности.