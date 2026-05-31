Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британка 66 лет держала в своем саду бомбу: «Она отлично развлекала гостей на вечеринках» 0 104

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Британская полиция уничтожила боеприпас, который жительница города Норидж хранила в своем саду 66 лет.

Фото: BBC.

Британская полиция уничтожила боеприпас, который 87-летняя жительница города Норидж хранила в своем саду на протяжении 66 лет. По словам женщины, гости всегда с интересом рассматривали находку и даже играли с ней во время праздников.

Cын Валери Смит много лет назад принес домой тяжелый снаряд длиной около 50 сантиметров. Муж женщины, ранее служивший в армии, заверил ее, что опасности нет, сообщает NOS со ссылкой на BBC .

«Это просто пустая гильза», — сказал он.

После этого боеприпас установили вертикально рядом с сараем.

«Людям он всегда очень нравился. Все спрашивали: „Откуда у вас это?“ За все эти годы я ни разу не переживала из-за него — и сейчас тоже не переживаю», — рассказала Смит.

Находка во время прополки

Иначе на ситуацию посмотрел 24-летний студент Юэн Барнард, который на прошлой неделе помогал убирать сорняки в саду пенсионерки. Обнаружив подозрительный предмет, он немедленно вызвал полицию, за что даже получил выговор от хозяйки дома.

Прибывшие полицейские установили, что предмет действительно представляет опасность. Выяснилось, что это учебный снаряд, предназначенный для запуска сигнальных ракет на большую высоту.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств вывезли находку в безопасное место и провели контролируемый подрыв.

vzriv.jpg

Фото: полиция Норфолка.

Отказалась эвакуироваться

Для проведения операции улицу, где живет пенсионерка, пришлось перекрыть, а жителей домов в радиусе 100 метров временно эвакуировать.

Однако сама Валери Смит покидать дом отказалась.

«Я сказала: „Нет уж. Я прожила рядом с ним больше 60 лет и, думаю, смогу прожить рядом еще несколько лет“», — пошутила она.

А вот студент, обнаруживший боеприпас, оказался впечатлен гораздо сильнее.

«Надеюсь, больше мне никогда не попадется ничего подобного», — признался Барнард.

×
Читайте нас также:
#полиция #эвакуация #бомба #безопасность #Британия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Самолет-заправщик Stratotanker
Изображение к статье: Изображения виртуальной криптовалюты
Изображение к статье: Снежный человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой
Lifenews
Изображение к статье: Дворцовая площадь Санкт-Петербурга
Бизнес
Изображение к статье: НАСА: Мощность взрыва метеора над США была эквивалентна 300 тоннам тротила
Техно
Изображение к статье: Всего за две недели: ученые выяснили, какой овощной сок помогает стабилизировать давление
Люблю!
Изображение к статье: Деньги давай!
Бизнес
Изображение к статье: Флаг Чехии
В мире
1
Изображение к статье: Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой
Lifenews
Изображение к статье: Дворцовая площадь Санкт-Петербурга
Бизнес
Изображение к статье: НАСА: Мощность взрыва метеора над США была эквивалентна 300 тоннам тротила
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео