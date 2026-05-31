Британская полиция уничтожила боеприпас, который 87-летняя жительница города Норидж хранила в своем саду на протяжении 66 лет. По словам женщины, гости всегда с интересом рассматривали находку и даже играли с ней во время праздников.

Cын Валери Смит много лет назад принес домой тяжелый снаряд длиной около 50 сантиметров. Муж женщины, ранее служивший в армии, заверил ее, что опасности нет, сообщает NOS со ссылкой на BBC .

«Это просто пустая гильза», — сказал он.

После этого боеприпас установили вертикально рядом с сараем.

«Людям он всегда очень нравился. Все спрашивали: „Откуда у вас это?“ За все эти годы я ни разу не переживала из-за него — и сейчас тоже не переживаю», — рассказала Смит.

Находка во время прополки

Иначе на ситуацию посмотрел 24-летний студент Юэн Барнард, который на прошлой неделе помогал убирать сорняки в саду пенсионерки. Обнаружив подозрительный предмет, он немедленно вызвал полицию, за что даже получил выговор от хозяйки дома.

Прибывшие полицейские установили, что предмет действительно представляет опасность. Выяснилось, что это учебный снаряд, предназначенный для запуска сигнальных ракет на большую высоту.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств вывезли находку в безопасное место и провели контролируемый подрыв.

Фото: полиция Норфолка.

Отказалась эвакуироваться

Для проведения операции улицу, где живет пенсионерка, пришлось перекрыть, а жителей домов в радиусе 100 метров временно эвакуировать.

Однако сама Валери Смит покидать дом отказалась.

«Я сказала: „Нет уж. Я прожила рядом с ним больше 60 лет и, думаю, смогу прожить рядом еще несколько лет“», — пошутила она.

А вот студент, обнаруживший боеприпас, оказался впечатлен гораздо сильнее.

«Надеюсь, больше мне никогда не попадется ничего подобного», — признался Барнард.