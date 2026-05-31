Руководитель аппарата президента США Дональда Трампа Сьюзан Уайлз рекомендовала вице-президенту Джей Ди Венсу сократить активность в социальных сетях. По данным СМИ, в Белом доме считают, что публичные интернет-перепалки не соответствуют статусу одного из высших должностных лиц страны.

Об этом сообщает The New York Times. В материале, посвященном политическим перспективам Джей Ди Венса, отмечается, что во время официальных мероприятий вице-президент нередко просматривает публикации в телефоне и активно вступает в дискуссии со своими критиками в социальных сетях.

Хотя сам Дональд Трамп регулярно публикует сообщения в своей социальной сети Truth Social, он, как правило, не тратит время на споры с пользователями, в отличие от Венса.

По информации издания, Сьюзан Уайлз недавно посоветовала вице-президенту сделать паузу в использовании соцсетей. Аналогичную рекомендацию ранее получили и некоторые другие сотрудники администрации. По мнению окружения президента, участие в публичных интернет-дискуссиях выглядит несолидно для политика такого уровня.

Сам Венс недавно подтвердил, что удалил приложение социальной сети X со своего телефона на время Великого поста и до сих пор не установил его обратно.

В интервью NBC News, опубликованном 26 мая, он признался, что этот перерыв оказался полезным.

«Это один из тех случаев, когда отсутствие отвлекающего фактора, как мне кажется, сделало меня гораздо более продуктивным», — отметил вице-президент.

В статье The New York Times также говорится, что Дональд Трамп пока не определился с возможным преемником на выборах 2028 года. По данным издания, в разговорах с помощниками и союзниками президент неоднократно интересовался, обладает ли Джей Ди Венс всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать лидером Республиканской партии после него.

Кроме того, Трамп, как утверждают источники газеты, уже давно обсуждает со своим окружением, кто лучше подходит на роль будущего кандидата от республиканцев — Джей Ди Венс или госсекретарь США Марко Рубио.

Таким образом, несмотря на высокий статус и поддержку со стороны президента, политическое будущее Венса остается предметом обсуждений внутри команды Трампа, а его активность в социальных сетях продолжает вызывать вопросы даже среди ближайших соратников.