В США продолжается операция по эвакуации теле погибших граждан Латвии 0 64

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Горы Аляски.

Горы Аляски.

В США, на склоне горы Денали на Аляскинском хребте, продолжается спасательная операция по эвакуации тел трёх погибших латвийских альпинистов, чтобы доставить их вниз и провести необходимые исследования в центре судебно-медицинской экспертизы, подтверждает Министерство иностранных дел Латвии.

Как только операция по спуску тел будет завершена, министерство получит соответствующую информацию.

Согласно политике национального парка Денали, погибших в горах никогда не оставляют на месте. Эвакуация тел может занять продолжительное время, поскольку её сроки зависят как от места происшествия, так и от погодных условий.

Пострадавший Мартиньш Билзенс по-прежнему находится под наблюдением врачей в больнице крупнейшего города Аляски — Анкориджа.

Остальные участники экспедиции — Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш — благополучно спустились с горы и также прибыли в Анкоридж.

#США #Латвия #трагедия #Аляска #альпинизм #горы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
