Бывший руководитель ликвидированной компании по созданию интернет-рекламы Mediatonas должен будет выплатить 200 тыс. евро в качестве возмещения ущерба голливудской звезде Клинту Иствуду за использование его изображения в рекламе продуктов из каннабиса без разрешения актера.

Клайпедский окружной суд установил, что Mediatonas в своей рекламе создавал ложное впечатление, будто Иствуд поддерживает и сам употребляет продукты с каннабидиолом (CBD).

«Использование имени, репутации и изображения всемирно известного человека в рекламных целях имеет самостоятельную экономическую ценность на рынке и обычно оплачивается. Суд установил, что в данном случае ущерб возник именно из-за незаконного коммерческого использования образа Клинта Иствуда в рекламе без его согласия и без вознаграждения за такое использование», — сообщил суд в пятницу.

«Компания нарушила положения Гражданского кодекса и Закона о рекламе, поскольку использовала в рекламе имя и изображение истца без его согласия, а также приписывала ему утверждения, которых он никогда не высказывал», — подчеркивается в заявлении.

Это был уже третий раз, когда Клайпедский окружной суд рассматривал это дело — ранее Апелляционный суд дважды возвращал его на новое рассмотрение, решив, что суть дела не была раскрыта должным образом.

Как ранее сообщало агентство BNS, предыдущим решением в декабре прошлого года Клайпедский окружной суд также частично удовлетворил иск американского актера, однако взыскал с Mediatonas и его бывшего руководителя Гедрюса Бучинскаса больше — 250 тыс. евро с 5% годовых с момента возбуждения дела в суде (в июне 2024 года) до полного исполнения решения суда.

По мнению суда, новый размер ущерба был установлен с учетом «масштаба рекламы, ее доступности для интернет-пользователей и известности истца», а также того факта, что Иствуд доказал причинение материального ущерба.

Ранее суд в США взыскал с литовской компании в пользу актера и его компании 5,27 млн евро в качестве возмещения ущерба, а поскольку она была ликвидирована, истцы — Иствуд и компания Garrapata LLC, управляющая правами на его изображения и образ, — просили взыскать этот ущерб с ее руководителя Бучинскаса, который знал о судебном процессе в США и стремился избежать взыскания миллионной суммы со своей компании, в связи с чем решил ее ликвидировать.

По оценке клайпедского суда, именно знание о судебном процессе в США стало причиной решения Бучинскаса ликвидировать успешную и приносившую большую прибыль компанию Mediatonas.

Окружной суд Центрального округа штата Калифорния (Федеральный суд Лос-Анджелеса) в октябре 2021 года постановил, что Mediatonas обязан выплатить Иствуду и Garrapata 6,1 млн долларов США (5,26 млн евро).

Учрежденная в марте 2017 года компания Mediatonas была зарегистрирована в Таурагском районе, в деревне Дауглаукис, и занималась созданием веб-сайтов. В конце 2020 года и в предыдущие годы у Mediatonas не было никаких долгосрочных активов.

В 2021 году Иствуд подал в суд США два иска против трех производителей и рекламодателей продуктов из каннабиса, чья продукция упоминалась в одной статье в интернете — в ней утверждалось, что легенда кино поддерживает употребление продуктов из каннабиса, сообщает lrt.lt.