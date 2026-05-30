Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что из Центра регистров были похищены и его данные, и он видит в этом интерес со стороны враждебных субъектов.

«Да, и данные членов семьи тоже. Те данные, которые есть в регистре», — сказал министр журналистам в субботу, отвечая на вопрос о том, были ли украдены его данные.

Генеральная прокуратура сейчас расследует возможные незаконные подключения и хищение более 600 тысяч записей из реестра недвижимости, включая персональные коды людей.

По словам Будриса, вызывает беспокойство то, что кто-то мог получить доступ к большому объёму данных и использовать их для действий, направленных против государства.

«Согласно оценке служб, эти данные были перехвачены и находятся в распоряжении враждебных субъектов», — заявил он.

Президент Гитанас Науседа, также пострадавший от утечки данных, ранее на этой неделе сказал, что это можно считать «деятельностью враждебных государств».

Среди пострадавших также оказались главнокомандующий армией Раймундас Вайкшнорас, часть министров, депутаты Сейма, бизнесмены, а также, как сообщил директор Департамента государственной безопасности Ремигиюс Бридикис, и часть сотрудников разведки.

По данным правоохранительных органов, несанкционированные подключения осуществлялись из-за рубежа после взлома аккаунтов сотрудников Миграционного департамента. Как заявил в пятницу министр внутренних дел Владислав Кондратович, утечка данных была выявлена после того, как один из граждан начал выяснять, почему ведомство интересуется его имуществом.

По предварительным данным, кража данных происходила в начале этого года, а факт утечки был обнаружен в начале апреля, сообщает lrt.lt.