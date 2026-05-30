Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Литве обокрали министров и главнокомандующего 0 290

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киберпреступники

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что из Центра регистров были похищены и его данные, и он видит в этом интерес со стороны враждебных субъектов.

«Да, и данные членов семьи тоже. Те данные, которые есть в регистре», — сказал министр журналистам в субботу, отвечая на вопрос о том, были ли украдены его данные.

Генеральная прокуратура сейчас расследует возможные незаконные подключения и хищение более 600 тысяч записей из реестра недвижимости, включая персональные коды людей.

По словам Будриса, вызывает беспокойство то, что кто-то мог получить доступ к большому объёму данных и использовать их для действий, направленных против государства.

«Согласно оценке служб, эти данные были перехвачены и находятся в распоряжении враждебных субъектов», — заявил он.

Президент Гитанас Науседа, также пострадавший от утечки данных, ранее на этой неделе сказал, что это можно считать «деятельностью враждебных государств».

Среди пострадавших также оказались главнокомандующий армией Раймундас Вайкшнорас, часть министров, депутаты Сейма, бизнесмены, а также, как сообщил директор Департамента государственной безопасности Ремигиюс Бридикис, и часть сотрудников разведки.

По данным правоохранительных органов, несанкционированные подключения осуществлялись из-за рубежа после взлома аккаунтов сотрудников Миграционного департамента. Как заявил в пятницу министр внутренних дел Владислав Кондратович, утечка данных была выявлена после того, как один из граждан начал выяснять, почему ведомство интересуется его имуществом.

По предварительным данным, кража данных происходила в начале этого года, а факт утечки был обнаружен в начале апреля, сообщает lrt.lt.

×
Читайте нас также:
#Литва #министры #кибербезопасность #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Янис Домбрава.
Изображение к статье: Сигареты
Изображение к статье: Возгорание произошло в общежитии женской академии Утумиши.
Изображение к статье: Готовивший теракт на концерте Свифт приговорен к 15 годам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Золотое яйцо
В мире
Изображение к статье: Собака-мутант
ЧП и криминал
Изображение к статье: Болельщики
Спорт
Изображение к статье: Голубая Луна
В мире
Изображение к статье: Мбаппе
Спорт
Изображение к статье: Терминатор
Техно
Изображение к статье: Золотое яйцо
В мире
Изображение к статье: Собака-мутант
ЧП и криминал
Изображение к статье: Болельщики
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео