«Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, в Будапеште. Полиция приняла меры для обеспечения безопасности людей и имущества в этот вечер. В случае победы, в отличие от прошлого года, парад на на Елисейских Полях не планируется», — говорится в заявлении мэрии 8-го округа Парижа.

«ПСЖ» запретили проводить чемпионский парад в Париже при победе в Лиге чемпионов

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в день финала Лиги чемпионов власти ожидают в Париже «того же уровня насилия» в столице, что и годом ранее, и пообещал «исключительное усиление мер безопасности». При этом, по данным французских СМИ, в случае победы «ПСЖ» власти рассматривают альтернативный формат празднования — у Марсова поля недалеко от Эйфелевой башни.

Напомним, в 2025 году после победы «ПСЖ» в главном еврокубке в Париже и нескольких городах Франции произошли массовые беспорядки. СМИ сообщали, что по их итогам два человека погибли, 192 пострадали и как минимум 559 были задержаны.

«ПСЖ» — первый французский клуб, вышедший в финал Лиги чемпионов два раза подряд и первый с сезона-2017/18 действующий победитель турнира, вышедший в финал. Кроме того, «ПСЖ» — единственный представитель Франции, который в общей сложности трижды выходил в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Соперником «ПСЖ» по финалу в этом году станет лондонский «Арсенал», который выбил в полуфинале мадридский «Атлетико» (1:1, 1:0). В финале минувшего розыгрыша ЛЧ парижане обыграли итальянский «Интер» со счетом 5:0. Рекорд по числу побед в главном клубном турнире Европы принадлежит «Реалу» — 15.