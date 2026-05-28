Николато назвал состав сборной Латвии на матчи Кубка Балтии

Дата публикации: 28.05.2026
Паоло Николато.

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато объявил состав из 25 игроков на июньский тренировочный лагерь и матчи Кубка Балтии.

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато в четверг назвал 25 футболистов, которые примут участие в июньском тренировочном лагере перед матчами Кубка Балтии.

Как сообщает Латвийская федерация футбола, по состоянию здоровья в этот раз национальной команде не смогут помочь Кристер Тоберс, Янис Икаунекс, Ренар Варславанс и Роберт Улдрикис.

В то же время в распоряжение сборной вернулись Эдуард Дашкевич, Максим Тонишев, Мартиньш Кигурс и Илья Коротков.

«Этот сбор очень важен для подготовки к матчам Лиги наций осенью. В сентябре и октябре нас ждет очень плотный график — четыре матча за одиннадцать дней и два перелета через весь континент, поэтому подготовительную работу необходимо провести уже сейчас», — отметил Николато.

Весной тренировочный лагерь сборной Латвии посетил защитник клуба английской премьер-лиги «Sunderland» Денис Циркин. Президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко отметил, что Циркин заинтересован в том, чтобы в будущем представлять именно сборную Латвии, однако еще не улажены все формальности, связанные с его футбольным гражданством.

"Технически его статус в сборных сейчас таков — он может выбрать представление Латвии на международном уровне, у него есть к этому интерес, иначе он бы не приехал в лагерь сборной Латвии в марте, но в данный момент он еще не может быть заявлен на матчи сборной Латвии. Нынешние признаки таковы, что у нас есть большие шансы увидеть его играющим в футболке сборной Латвии уже осенью", — пояснил Ляшенко.

"В личных разговорах он выразил желание и готовность уже осенью играть за нашу национальную команду, если это позволят здоровье и ситуация в клубе. Этим летом ему предстоит урегулировать вопросы клубного контракта. Это важный этап в его карьере. Понятно, что в такой ситуации не нужны лишние риски получения травм", — продолжил он.

Сборная Латвии проведет матч Кубка Балтии 6 июня на выезде против Литвы, а 9 июня в Риге сыграет с Эстонией или Фарерскими островами.

Кубок Балтии считается старейшим действующим турниром национальных футбольных сборных в мире. Впервые он был проведен в 1928 году.

Состав сборной Латвии:

Вратари: Рихард Матревиц («Дукла», Прага), Кришьянис Звиедрис, Френк Давид Оролс (оба — «Riga»).

Защитники: Робертс Савальниекс, Робертс Вейпс (оба — RFS), Андрей Цыганик («Люцерн», Швейцария), Райвис Андрис Юрковскис, Антоний Черномордый, Максим Тонишев (все — «Riga»), Виталий Ягодинский («Visakha», Камбоджа), Даниэль Балодис («Tatran», Словакия), Денис Мельник («Auda»), Илья Коротков («Liepāja»).

Полузащитники: Алексей Савельев («Asia», Кыргызстан), Эдуард Эмсис («Super Nova»), Дмитрий Зеленков, Мартиньш Кигурс (оба — RFS), Лукас Вапне («Sogndal», Норвегия), Эдуард Дашкевич («Auda»), Кристер Пенкевич («Zln», Чехия), Кристап Грабовскис («B93», Дания).

Нападающие: Владислав Гутковский («Arka», Польша), Марко Регжа («Hradec Kralove», Чехия), Дарио Шицс («Atletico», Испания).

#футбол #спорт #лига наций #Паоло Николато
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
