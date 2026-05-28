Как признает председатель правления RNP Марис Озолиньш в интервью агентству LETA, стереотип о том, что труд дворника — это исключительно низкооплачиваемая и неперспективная работа, давно устарел. Сегодня доходы в этой сфере напрямую зависят от продуктивности и объемов выполняемой работы. Если при минимальной нагрузке сотрудник получает базовую ставку, то для опытных и высокоэффективных работников, готовых брать на себя большие участки, брутто-зарплата в RNP может достигать 1700–1800 евро в месяц. Такой доход вполне позволяет конкурировать со средней зарплатой во многих коммерческих секторах столицы.

Тем не менее, предприятие сталкивается с объективными трудностями, главная из которых — постепенное старение рабочей силы. Найти людей на тяжелый физический труд становится всё сложнее, да и контролировать качество работы одиночных сотрудников на разрозненных объектах непросто. По этой причине RNP постепенно переводит рижские дворы на бригадный метод обслуживания. На сегодняшний день мобильные бригады убирают уже около 40% внутренних помещений и до 30% прилегающих территорий.

Бригадный подход имеет очевидные плюсы: мобильные группы оснащены современной и дорогой техникой, которую невозможно выдать каждому индивидуальному дворнику. За счет этого уборка происходит быстрее, а для самих жителей многоквартирных домов такой вариант обходится дешевле.

Несмотря на экономическую выгоду нового формата, RNP не планирует полностью ликвидировать институт классических дворников. Руководство предприятия понимает, что многие рижане годами привыкали к «своему» человеку во дворе, которого они знают лично, который постоянно находится на месте и отлично помнит специфику конкретного дома. Окончательный выбор руководство компании оставляет за самими собственниками квартир — если жильцы хотят сохранить привычного дворника и готовы платить за обслуживание чуть больше, предприятие всегда идет навстречу.