Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько зарабатывают рижские дворники - вы не поверите 1 908

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Дворник за работой

В Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) признают, что из-за дефицита кадров правила игры сильно изменились. Глава компании Марис Озолиньш разрушил стереотипы и назвал реальные зарплаты столичных дворников.

Как признает председатель правления RNP Марис Озолиньш в интервью агентству LETA, стереотип о том, что труд дворника — это исключительно низкооплачиваемая и неперспективная работа, давно устарел. Сегодня доходы в этой сфере напрямую зависят от продуктивности и объемов выполняемой работы. Если при минимальной нагрузке сотрудник получает базовую ставку, то для опытных и высокоэффективных работников, готовых брать на себя большие участки, брутто-зарплата в RNP может достигать 1700–1800 евро в месяц. Такой доход вполне позволяет конкурировать со средней зарплатой во многих коммерческих секторах столицы.

Тем не менее, предприятие сталкивается с объективными трудностями, главная из которых — постепенное старение рабочей силы. Найти людей на тяжелый физический труд становится всё сложнее, да и контролировать качество работы одиночных сотрудников на разрозненных объектах непросто. По этой причине RNP постепенно переводит рижские дворы на бригадный метод обслуживания. На сегодняшний день мобильные бригады убирают уже около 40% внутренних помещений и до 30% прилегающих территорий.

Бригадный подход имеет очевидные плюсы: мобильные группы оснащены современной и дорогой техникой, которую невозможно выдать каждому индивидуальному дворнику. За счет этого уборка происходит быстрее, а для самих жителей многоквартирных домов такой вариант обходится дешевле.

Несмотря на экономическую выгоду нового формата, RNP не планирует полностью ликвидировать институт классических дворников. Руководство предприятия понимает, что многие рижане годами привыкали к «своему» человеку во дворе, которого они знают лично, который постоянно находится на месте и отлично помнит специфику конкретного дома. Окончательный выбор руководство компании оставляет за самими собственниками квартир — если жильцы хотят сохранить привычного дворника и готовы платить за обслуживание чуть больше, предприятие всегда идет навстречу.

×
Читайте нас также:
#зарплата #Ригас Наму Парвалдниекс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
5

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Поваленное ветром дерево
Изображение к статье: Дети в детском саду
Изображение к статье: Участники веломарафона
Изображение к статье: Насилие - агрессор и жертва

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Домбрава и Шноре
Политика
1
Изображение к статье: В Сейме продолжается внеочередное пленарное заседание. Фото - пресс-служба Сейма
Политика
1
Изображение к статье: Паоло Николато
Спорт
Изображение к статье: Группа индусов
Наша Латвия
Изображение к статье: Синий осьминог.
В мире животных
Изображение к статье: Temu придется раскошелиться.
Бизнес
4
Изображение к статье: Домбрава и Шноре
Политика
1
Изображение к статье: В Сейме продолжается внеочередное пленарное заседание. Фото - пресс-служба Сейма
Политика
1
Изображение к статье: Паоло Николато
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео