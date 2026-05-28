Парламентская комиссия по расследованию направила правоохранительным органам призыв оценить возможные нарушения в системе теплоснабжения Риги, включая вероятную растрату имущества публичного лица, конфликты интересов и бездействие должностных лиц.

В итоговом докладе комиссии говорится, что в 2022–2025 годах в централизованной системе теплоснабжения правого берега Даугавы значительные объемы остаточного тепла, производимого на ТЭЦ Latvenergo, фактически выбрасывались в атмосферу, тогда как потребителям поставлялось более дорогое тепло, закупленное у независимых производителей.

По подсчетам комиссии, объем неиспользованного остаточного тепла за этот период составил 1,3 миллиона мегаватт-часов, тогда как закупленный объем теплоэнергии достиг примерно 3 миллионов мегаватт-часов. Депутаты считают, что существующая рыночная модель фактически вытесняла самое дешевое тепло из системы.

Финансовые потери потребителей и возможные переплаты комиссия оценивает примерно в 62,5–78,8 миллиона евро. Кроме того, государству пришлось потратить более 140 миллионов евро на поддержку жителей при оплате отопления.

В докладе также указано, что из-за двойного производства тепла было дополнительно выброшено около 295 тысяч тонн CO2. Критика адресована сразу нескольким структурам — Комиссии по регулированию общетсвенных услуг, Совету по конкуренции, Министерству экономики, Министерству климата и энергетики, а также акционерам «Rīgas siltums». По мнению комиссии, ни одна из сторон долгое время не предпринимала достаточных действий для изменения ситуации.

Отдельно комиссия указала на возможные проблемы управления в «Rīgas siltums» — расходы на аутсорсинг и командировки, риски конфликтов интересов, а также отсутствие четкого центра ответственности среди акционеров предприятия.

Депутаты также раскритиковали ситуацию вокруг теплоцентрали «Imanta», где когенерационный блок фактически законсервирован, несмотря на продолжающиеся расходы на его содержание.

Комиссия предлагает изменить законодательство, чтобы оператор теплосистемы был обязан закупать тепло строго начиная с самого дешевого источника. Также предлагается закрепить приоритет когенерации и остаточного тепла.

Кроме того, рекомендовано пересмотреть методику тарифов и внедрить полноценный рынок теплоэнергии «на следующий день» или «на следующий час» с прозрачными правилами и санкциями за нарушения.

Не все депутаты согласились с выводами комиссии.

Представитель «Нового Единства» Угис Ротбергс в отдельном мнении раскритиковал часть рекомендаций, указав, что обязательная работа ТЭЦ исключительно в режиме когенерации может противоречить принципам работы энергосистемы и правилам рынка Nord Pool. Он также подчеркнул, что любые изменения должны приниматься только после полного анализа технических, экономических и энергетических рисков.

Комиссия была создана в ноябре 2025 года для расследования причин роста стоимости отопления в Риге и возможных рисков для энергетической безопасности. Ее возглавлял нынешний кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс.