Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жители Риги, возможно, переплатили за отопление до 78 миллионов евро 0 23

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: ТЭЦ Иманта
ФОТО: LETA

Парламентская комиссия по расследованию призвала KNAB и СГД оценить возможную растрату средств, конфликты интересов и бездействие должностных лиц в сфере теплоснабжения Риги. По оценке депутатов, из-за действующей системы закупок жители могли переплатить десятки миллионов евро.

Парламентская комиссия по расследованию направила правоохранительным органам призыв оценить возможные нарушения в системе теплоснабжения Риги, включая вероятную растрату имущества публичного лица, конфликты интересов и бездействие должностных лиц.

В итоговом докладе комиссии говорится, что в 2022–2025 годах в централизованной системе теплоснабжения правого берега Даугавы значительные объемы остаточного тепла, производимого на ТЭЦ Latvenergo, фактически выбрасывались в атмосферу, тогда как потребителям поставлялось более дорогое тепло, закупленное у независимых производителей.

По подсчетам комиссии, объем неиспользованного остаточного тепла за этот период составил 1,3 миллиона мегаватт-часов, тогда как закупленный объем теплоэнергии достиг примерно 3 миллионов мегаватт-часов. Депутаты считают, что существующая рыночная модель фактически вытесняла самое дешевое тепло из системы.

Финансовые потери потребителей и возможные переплаты комиссия оценивает примерно в 62,5–78,8 миллиона евро. Кроме того, государству пришлось потратить более 140 миллионов евро на поддержку жителей при оплате отопления.

В докладе также указано, что из-за двойного производства тепла было дополнительно выброшено около 295 тысяч тонн CO2. Критика адресована сразу нескольким структурам — Комиссии по регулированию общетсвенных услуг, Совету по конкуренции, Министерству экономики, Министерству климата и энергетики, а также акционерам «Rīgas siltums». По мнению комиссии, ни одна из сторон долгое время не предпринимала достаточных действий для изменения ситуации.

Отдельно комиссия указала на возможные проблемы управления в «Rīgas siltums» — расходы на аутсорсинг и командировки, риски конфликтов интересов, а также отсутствие четкого центра ответственности среди акционеров предприятия.

Депутаты также раскритиковали ситуацию вокруг теплоцентрали «Imanta», где когенерационный блок фактически законсервирован, несмотря на продолжающиеся расходы на его содержание.

Комиссия предлагает изменить законодательство, чтобы оператор теплосистемы был обязан закупать тепло строго начиная с самого дешевого источника. Также предлагается закрепить приоритет когенерации и остаточного тепла.

Кроме того, рекомендовано пересмотреть методику тарифов и внедрить полноценный рынок теплоэнергии «на следующий день» или «на следующий час» с прозрачными правилами и санкциями за нарушения.

Не все депутаты согласились с выводами комиссии.

Представитель «Нового Единства» Угис Ротбергс в отдельном мнении раскритиковал часть рекомендаций, указав, что обязательная работа ТЭЦ исключительно в режиме когенерации может противоречить принципам работы энергосистемы и правилам рынка Nord Pool. Он также подчеркнул, что любые изменения должны приниматься только после полного анализа технических, экономических и энергетических рисков.

Комиссия была создана в ноябре 2025 года для расследования причин роста стоимости отопления в Риге и возможных рисков для энергетической безопасности. Ее возглавлял нынешний кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс.

×
Читайте нас также:
#Латвия #экология #коррупция #энергетика #депутаты
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Насилие - агрессор и жертва
Изображение к статье: Гравийная дорога
Изображение к статье: Школа, экзамены
Изображение к статье: Человек в капюшоне на ветреном пляже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Джо и Джилл Байдены.
В мире
Изображение к статье: Карлис Арнолдс Авотс
Lifenews
Изображение к статье: Swedbank. Эксклюзив!
Бизнес
2
Изображение к статье: Банк Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Авария автобуса
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: Пенелопа Круз.
Люблю!
Изображение к статье: Джо и Джилл Байдены.
В мире
Изображение к статье: Карлис Арнолдс Авотс
Lifenews
Изображение к статье: Swedbank. Эксклюзив!
Бизнес
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео