Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В результате пожара в общежитии женской академии в Кении погибли пятнадцать человек 0 44

В мире
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В кенийском городе Гилгил ночью вспыхнул пожар в общежитии женской академии Утумиши.

Фото: Национальная полиция Кении.

ФОТО: Facebook

Трагедия произошла в кенийском городе Гилгил, где ночью вспыхнул пожар в общежитии женской академии Утумиши. По данным полиции, жертвами возгорания стали как минимум 15 учениц, еще несколько человек получили ранения.

По меньшей мере пятнадцать учениц погибли в результате пожара в общежитии кенийской академии для девочек. Об этом сообщают местные СМИ центрального региона со ссылкой на источники в полиции.

Пожар в городе Гилгил, к северо-западу от столицы Найроби, вспыхнул около 1:00 ночи по местному времени в общежитии женской академии Утумиши. Экстренные службы и спасательные команды продолжали обыскивать здание в поисках возможных жертв и выживших, сообщает NOS.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали несколько студентов. Их срочно доставили в ближайшие больницы для лечения.

По словам регионального командующего полицией, пожарные и сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, чтобы взять пожар под контроль и эвакуировать других студентов. Причина пожара пока неизвестна.

«Это печальная и шокирующая ситуация», — сказал полицейский обеспокоенным родителям возле школы.

В прошлом году Кения также пострадала от смертельного пожара в школе. Тогда в результате пожара в школе-интернате в соседнем городе Ньери погиб 21 ученик .

Пожар в школе вновь поднял в Кении вопросы безопасности учебных заведений и условий проживания детей в интернатах. Власти страны, вероятно, столкнутся с новым давлением общественности, требующей усиления противопожарных мер и проверки состояния школьных общежитий.

×
Читайте нас также:
#пожар #школа #трагедия #безопасность #студенты #Кения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обнаружения золотых слитков на $40 млн
Изображение к статье: Война на Украине, переговоры
Изображение к статье: Скачок самолета на тысячу миль: в Европе резко участились случаи GPS
Изображение к статье: Военная операция в Ормузском проливе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Диана Пашко Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Газовые трубы
Бизнес
Изображение к статье: Любовь не всегда меняет человека: какие сигналы нельзя игнорировать
Люблю!
Изображение к статье: Ирина Пегова появилась на публике с Сергеем Мариным на фоне слухов о тайной свадьбе
Люблю!
Изображение к статье: Короед на дереве
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Полиция Швейцарии.
В мире
Изображение к статье: Диана Пашко Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Газовые трубы
Бизнес
Изображение к статье: Любовь не всегда меняет человека: какие сигналы нельзя игнорировать
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео