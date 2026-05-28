Трагедия произошла в кенийском городе Гилгил, где ночью вспыхнул пожар в общежитии женской академии Утумиши. По данным полиции, жертвами возгорания стали как минимум 15 учениц, еще несколько человек получили ранения.

Пожар в городе Гилгил, к северо-западу от столицы Найроби, вспыхнул около 1:00 ночи по местному времени в общежитии женской академии Утумиши. Экстренные службы и спасательные команды продолжали обыскивать здание в поисках возможных жертв и выживших, сообщает NOS.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали несколько студентов. Их срочно доставили в ближайшие больницы для лечения.

По словам регионального командующего полицией, пожарные и сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, чтобы взять пожар под контроль и эвакуировать других студентов. Причина пожара пока неизвестна.

«Это печальная и шокирующая ситуация», — сказал полицейский обеспокоенным родителям возле школы.

В прошлом году Кения также пострадала от смертельного пожара в школе. Тогда в результате пожара в школе-интернате в соседнем городе Ньери погиб 21 ученик .

Пожар в школе вновь поднял в Кении вопросы безопасности учебных заведений и условий проживания детей в интернатах. Власти страны, вероятно, столкнутся с новым давлением общественности, требующей усиления противопожарных мер и проверки состояния школьных общежитий.