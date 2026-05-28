США сообщили о новых ударах по Ирану после того, как американские силы зафиксировали запуск иранских беспилотников в районе Ормузского пролива. По данным Вашингтона, часть дронов была сбита еще до атаки.

Американские военные в среду нанесли новый удар по военному объекту на территории Ирана. Как сообщили AP и CNN со ссылкой на представителей властей США, операция была связана с активностью иранских беспилотников в районе Ормузского пролива.

По данным американской стороны, силы США сбили четыре иранских ударных дрона, которые представляли угрозу для военных объектов и судоходства. После этого американские военные атаковали наземную станцию управления беспилотниками в районе Бендер-Аббаса. По утверждению США, именно оттуда готовился запуск еще одного дрона.

Вашингтон подчеркивает, что удары носили оборонительный характер. Речь идет о новом витке напряженности вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Любое обострение в этом районе сразу отражается на мировых рынках и вызывает опасения по поводу безопасности судоходства.

Иранские государственные и близкие к властям СМИ подтвердили сообщения о взрывах. Агентство Fars сообщило, что к востоку от Бендер-Аббаса были слышны как минимум три взрыва. Официальный Тегеран пока не публиковал подробную информацию о последствиях удара.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном о возможном соглашении и снижении напряженности в регионе. При этом параллельно стороны продолжают обмениваться силовыми сигналами. За последние дни американские силы уже несколько раз сообщали о перехвате иранских дронов и ракет в районе Персидского залива.

Ормузский пролив остается одной из самых чувствительных точек мировой безопасности: через него проходит значительная часть глобального экспорта нефти.

На фоне новых ударов инвесторы и международные наблюдатели внимательно следят за тем, не приведет ли очередное обострение к более масштабному конфликту в регионе.