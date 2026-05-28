Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США снова ударили по Ирану: атака связана с дронами у Ормузского пролива 0 147

В мире
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военная операция в Ормузском проливе

Иллюстрация: BB.lv/AI.

США сообщили о новых ударах по Ирану после того, как американские силы зафиксировали запуск иранских беспилотников в районе Ормузского пролива. По данным Вашингтона, часть дронов была сбита еще до атаки.

Американские военные в среду нанесли новый удар по военному объекту на территории Ирана. Как сообщили AP и CNN со ссылкой на представителей властей США, операция была связана с активностью иранских беспилотников в районе Ормузского пролива.

По данным американской стороны, силы США сбили четыре иранских ударных дрона, которые представляли угрозу для военных объектов и судоходства. После этого американские военные атаковали наземную станцию управления беспилотниками в районе Бендер-Аббаса. По утверждению США, именно оттуда готовился запуск еще одного дрона.

Вашингтон подчеркивает, что удары носили оборонительный характер. Речь идет о новом витке напряженности вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Любое обострение в этом районе сразу отражается на мировых рынках и вызывает опасения по поводу безопасности судоходства.

Иранские государственные и близкие к властям СМИ подтвердили сообщения о взрывах. Агентство Fars сообщило, что к востоку от Бендер-Аббаса были слышны как минимум три взрыва. Официальный Тегеран пока не публиковал подробную информацию о последствиях удара.

Ситуация развивается на фоне продолжающихся переговоров между США и Ираном о возможном соглашении и снижении напряженности в регионе. При этом параллельно стороны продолжают обмениваться силовыми сигналами. За последние дни американские силы уже несколько раз сообщали о перехвате иранских дронов и ракет в районе Персидского залива.

Ормузский пролив остается одной из самых чувствительных точек мировой безопасности: через него проходит значительная часть глобального экспорта нефти.

На фоне новых ударов инвесторы и международные наблюдатели внимательно следят за тем, не приведет ли очередное обострение к более масштабному конфликту в регионе.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #нефть #безопасность #переговоры #дроны #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Иранцы встретили возвращение интернета как освобождение после тюрьмы
Изображение к статье: Йонас Гар Стёре и Эммануэль Макрон
Изображение к статье: Флаги ЕС и Украины на фоне здания Еврокомиссии
Изображение к статье: Дональд Трамп, сектор Газа, Всемирный банк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Азартные игры
Бизнес
Изображение к статье: Китай начал спасать Кубу от продовольственного кризиса
В мире
Изображение к статье: Онкология
Наша Латвия
Изображение к статье: ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обнаружения золотых слитков на $40 млн
В мире
Изображение к статье: Измена.
Люблю!
Изображение к статье: Top Secret
Политика
Изображение к статье: Азартные игры
Бизнес
Изображение к статье: Китай начал спасать Кубу от продовольственного кризиса
В мире
Изображение к статье: Онкология
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео