Норвегия решила присоединиться к французской программе ядерного сдерживания 0 66

Дата публикации: 28.05.2026
Изображение к статье: Йонас Гар Стёре и Эммануэль Макрон

Норвегия станет участником французской программы ядерного сдерживания, направленной на усиление безопасности Европы. Париж и Осло уже подписали новое оборонное соглашение.

Норвегия присоединится к возглавляемой Францией европейской программе ядерного сдерживания. Об этом в среду объявили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи в Париже.

Одновременно страны подписали новое оборонное соглашение.

По словам норвежского премьера, Европа сейчас сталкивается с самой серьезной ситуацией в сфере безопасности со времен Второй мировой войны.

«Мы движемся к более тесному сотрудничеству в сфере обороны и безопасности», — подчеркнул Стере.

Французская программа ядерного сдерживания была объявлена Макроном весной этого года. Ее цель — усилить защиту европейских союзников на фоне войны России против Украины и растущей нестабильности в сфере безопасности.

Франция остается единственной страной Евросоюза, обладающей собственным ядерным оружием. Согласно инициативе Парижа, страны-участницы смогут временно размещать у себя французские «стратегические воздушные силы».

Макрон ранее объяснял, что такая система должна усложнить потенциальным противникам расчеты и повысить уровень европейского сдерживания.

Для Норвегии участие в программе особенно чувствительно с учетом ее географического положения и общей границы с Россией в Арктике.

Фактически Европа сейчас ускоренно выстраивает новые механизмы коллективной безопасности — как внутри НАТО, так и параллельно на уровне отдельных европейских соглашений. До Норвегии к программе уже присоединились Бельгия, Дания, Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания.

Особенно заметно, что к инициативе активно подключаются страны Северной Европы и Балтийского региона.

Новый оборонный пакт между Парижем и Осло предусматривает не только сотрудничество в сфере ядерного сдерживания. Речь также идет о совместных учениях, предварительном размещении техники, морской безопасности, киберзащите, космических технологиях и поддержке Украины. Стере заявил, что соглашение позволит быстрее и более скоординированно реагировать на возможные угрозы.

На фоне продолжающейся войны в Украине европейские страны все активнее увеличивают расходы на оборону и расширяют военное сотрудничество.

Еще несколько лет назад идея усиления французского ядерного присутствия в Европе казалась политически слишком чувствительной, однако сейчас дискуссия о европейском «ядерном щите» постепенно становится частью новой архитектуры безопасности континента.

Автор - Юлия Баранская
