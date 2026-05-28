ЕС принял решение по поводу переговорщика с Россией по войне в Украине 1 941

Дата публикации: 28.05.2026
Изображение к статье: Флаги ЕС и Украины на фоне здания Еврокомиссии

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Евросоюз пока не собирается назначать отдельного представителя для возможных переговоров между Украиной и Россией. В Брюсселе считают, что сейчас важнее определить общую стратегию и подготовить новые санкции против Москвы.

Европейский союз на данном этапе не планирует назначать специального представителя для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом, как сообщает DPA, заявили высокопоставленные представители ЕС и дипломаты после неформальной встречи министров иностранных дел стран союза на Кипре.

По словам источников, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, а также крупнейшие страны союза, включая Германию, считают преждевременным обсуждение конкретной кандидатуры переговорщика.

Сейчас в Брюсселе хотят сосредоточиться прежде всего на содержании возможных переговоров, а не на том, кто именно будет представлять ЕС. В частности, обсуждается, какие темы союз вообще готов обсуждать с Россией и каким образом ЕС сможет участвовать в дипломатическом процессе вокруг войны в Украине.

Одновременно Евросоюз продолжает готовить новые санкции против Москвы. Уже в четверг Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС представят странам-членам предложения по очередному пакету ограничений. Ожидается, что он затронет финансовый сектор и поставщиков российской военной промышленности.

В европейских столицах по-прежнему считают, что Владимир Путин не демонстрирует готовности к реальным переговорам о завершении войны.

В последние недели в ЕС активно обсуждали идею назначения отдельного посредника или представителя для контактов с Москвой. Среди возможных кандидатур в европейских СМИ и политических кругах назывались бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Сам Путин ранее публично предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который известен своими многолетними связями с Кремлем. Однако и Берлин, и представители ЕС фактически сразу отвергли этот вариант.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что европейские страны сами будут решать, кто сможет представлять их интересы в возможных переговорах.

Фактически в ЕС сейчас пытаются избежать ситуации, при которой обсуждение персоналий начнет опережать реальные политические договоренности. В Брюсселе опасаются, что преждевременное назначение переговорщика может создать впечатление готовности к компромиссам еще до появления условий для серьезного дипломатического процесса.

Пока же основным инструментом давления на Россию в ЕС продолжают считать санкции и поддержку Украины.

#Украина #санкции #Москва #дипломатия #переговоры #Евросоюз #Россия #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
