Житель Латвии, которого в прошлом году уже задерживали за перевозку нелегальных мигрантов, снова попался полиции. На этот раз мужчину остановили под Даугавпилсом после погони — в его машине находились мигранты, незаконно попавшие в страну через Беларусь.

В Латгале снова задержали перевозчика нелегальных мигрантов, который уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление. Несмотря на уголовный процесс и арест, мужчина менее чем через год вновь занялся перевозкой людей, незаконно пересекших границу.

Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), в прошлом году гражданина Латвии задержали возле Валле в Бауском крае. Тогда он пытался скрыться от полиции, однако после аварии был пойман вместе с шестью пассажирами азиатского происхождения.

Четверых иностранцев тогда выдворили из страны, а двум людям, включая беременную женщину, предоставили убежище по гуманитарным причинам.

Против перевозчика начали уголовный процесс. Во время следствия его арестовали, однако позже после внесения крупного залога мужчину освободили.

Теперь история повторилась.

На этот раз перевозчика задержали в Таборской волости под Даугавпилсом. По данным пограничников, он снова перевозил мигрантов — пятерых мужчин, нелегально попавших в Латвию из Беларуси.

К моменту задержания пассажиры успели скрыться в лесу, однако позднее их нашли и задержали.

Заместитель начальника Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны Марис Пукинскис рассказал, что водитель после остановки вел себя удивительно спокойно.

«Он спокойно сидел, объясняя, что просто не слышал и не видел, что его пытаются остановить», — рассказал представитель погранохраны.

По словам Пукинскиса, мужчина фактически делал вид, будто не понимает, почему его вообще задержали. Позже всех мигрантов отправили обратно туда, откуда они прибыли.

В правоохранительных органах отмечают, что большинство таких перевозчиков идут на риск ради быстрых и сравнительно больших денег.

«Определяющим фактором являются материальные ценности. Это деньги», — говорит Пукинскис.

Суммы могут сильно различаться в зависимости от маршрута и конечной точки доставки. По словам представителей погранохраны, весь путь мигранта от страны происхождения до Западной Европы может стоить около 10 тысяч евро.

Латвия при этом крайне редко становится конечной целью нелегальных мигрантов. Чаще всего люди пытаются попасть дальше — в Германию, Италию, Великобританию и другие страны Западной Европы.

В погранохране также отмечают, что задержанный мужчина и раньше имел проблемы с законом — ранее он попадался на кражах.

За помощь нелегальным мигрантам в пересечении границы и перевозке по территории Латвии закон предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы.

История в Латгале показывает, что даже уголовные дела и аресты не всегда останавливают тех, кто рассматривает перевозку мигрантов как источник легких денег.