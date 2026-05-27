«50 евро хватит?» Водитель грузовика в Земгале получил уголовное дело после остановки полицией 0 136

Дата публикации: 27.05.2026
В Добельском крае водитель грузовика, превысивший скорость в населенном пункте, попытался избежать штрафа с помощью взятки. Теперь вместо административного наказания мужчине грозит и уголовная ответственность.

В Земгале водитель грузового автомобиля Scania после остановки полицией попытался «решить вопрос» взяткой в 50 евро. Инцидент произошел в Добельском крае, в Терветской волости, на дороге Пури—Ауце—Гривайши.

Как сообщили в Государственной полиции, около 10:17 сотрудники полиции зафиксировали грузовик с прицепом, который ехал через населенный пункт Кроньауце со скоростью 75 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч.

За такое превышение скорости водителю грозил административный штраф в размере 160 евро без лишения прав. Однако ситуация быстро переросла в уголовное дело.

По данным полиции, первым, что сказал водитель после остановки, была фраза:

«Ничего не нужно, 50 евро хватит?»

Сотрудник полиции несколько раз предупредил мужчину, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на это, водитель продолжал настойчиво предлагать деньги.

В результате против мужчины начали сразу два процесса — административный за превышение скорости и уголовный за попытку дачи взятки должностному лицу.

Штраф за превышение скорости водитель уже оплатил. Однако теперь ему также грозит значительно более серьезное наказание. Согласно Уголовному закону, за предложение или передачу взятки должностному лицу может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы, пробационный надзор или денежный штраф.

В полиции отмечают, что подобные случаи продолжают повторяться. С начала года это уже пятый случай попытки подкупа сотрудников Государственной полиции.

Ранее взятки предлагали в Латгале и Земгале — суммы варьировались от 50 до 200 евро. Чаще всего водители пытались избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения или без водительских прав.

История в Добельском крае показывает, что попытка «договориться на месте» может обойтись значительно дороже обычного штрафа.

#Латвия #коррупция
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
