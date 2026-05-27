В Дзинтари покажут легендарный спектакль Teatro Delusio немецкой труппы Familie Flöz

Культура &
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Teatro Delusio

21 августа в концертном зале Dzintari состоится латвийская премьера Teatro Delusio - легендарной постановки и визитной карточки всемирно известной немецкой труппы Familie Flöz. Спектакль будет показан в рамках международного проекта Baltijas Balva / Baltic Awards.

За годы существования Teatro Delusio был показан более 600 раз в 29 странах мира - от Италии и Франции до Японии, Южной Кореи и Южной Америки. Постановка с триумфом участвовала в крупнейших международных театральных фестивалях и сегодня считается одной из самых известных работ Familie Flöz - труппы, которую критики называют уникальным явлением современного европейского театра.

Teatro_Delusio.jpg

Однако, по словам оперной певицы и председателя отборочного комитета проекта Baltijas Balva / Baltic Awards Инессы Галанте, никакие описания не способны передать того эффекта, который этот спектакль производит на зрителей.

Teatro_Delusio2.jpg

«Teatro Delusio - это один из тех редких спектаклей, после которых люди выходят из зала абсолютно счастливыми. Я видела огромное количество театральных постановок по всему миру, но здесь происходит что-то совершенно особенное. Ты смеешься практически весь спектакль, а потом вдруг ловишь себя на очень глубоких эмоциях и мыслях о собственной жизни», - говорит Инесса Галанте.

#театр #Дзинтари
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
