Снятый в Латвии фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля 0 225

Дата публикации: 24.05.2026
Режиссер Андрей Звягинцев.

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Съемки проходили в Латвии.

Это первая полнометражная работа Звягинцева почти за десять лет. Сюжет основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» (1968). Он повествует о бизнесмене, который в 2022 году сталкивается с необходимостью предоставить в военкомат данные о сотрудниках своей компании для мобилизации и одновременно узнает об измене жены.

Сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.

Во время награждения Звягинцев со сцены обратился к Путину: «Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Но я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова. И вот эти слова. Миллионы людей по обе стороны линий соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого».

Андрей Звягинцев – один из крупнейших режиссеров российского и мирового кино, автор знаменитых фильмов «Возращение», «Левиафан», Елена», «Нелюбовь», победитель Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, дважды номинант на премию «Оскар».

«Я умер, а потом воскрес»

Напомним, что предыдущая полнометражная работа постановщика, социально-психологическая драма «Нелюбовь», вышла на экраны в 2017 году. Столь долгая пауза в творчестве режиссера возникла в результате тяжелой болезни.

В начале июля 2021 года Звягинцев заболел ковидом. Состояние режиссера было крайне тяжелым: его легкие были поражены на 92%, начался сепсис. В середине августа режиссера вывезли в Германию. В одной из клиник Ганновера его ввели в клиническую кому.

«По мне вдарило изо всех орудий, – рассказывал режиссер о своем заболевании. – Только представьте: после искусственной комы длительностью в сорок дней и буквального воскрешения из мертвых, а именно так мне говорили доктора в Германии – они дважды меня «теряли» и были уверены, что худшее случится со мной со дня на день – после такого говорить о полном излечении невозможно. Я умер, а потом воскрес».

#кино #Латвия #кинофестиваль #режиссер #Ковид #творчество #здоровье
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
