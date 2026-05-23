Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить удар по Украине с использованием баллистической ракеты «Орешник». По его словам, данные об этом украинская разведка получила в том числе от западных партнёров.

По словам украинского лидера, разведка получила соответствующую информацию от собственных источников, а также от партнёров из США и Европы.

«Мы проверяем эту информацию. Мы видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в том числе по Киеву, с использованием различных видов вооружения», — заявил Зеленский.

Он отметил, что в предполагаемой атаке могут быть использованы ракеты средней дальности.

На фоне предупреждения президент Украины призвал жителей страны серьёзно относиться к сигналам воздушной тревоги и при необходимости пользоваться укрытиями.

«Безумие России действительно не знает границ, поэтому, пожалуйста, берегите свои жизни», — подчеркнул Зеленский.

Украинские власти всё чаще предупреждают о риске новых комбинированных атак, когда одновременно используются ракеты разных типов, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Такие удары значительно усложняют работу систем ПВО.

Зеленский также обратился к западным союзникам Украины, заявив, что использование подобных вооружений создаёт опасный международный прецедент.

«Если России будет позволено в таких масштабах уничтожать жизни, то никакие договоры не смогут удержать другие подобные режимы ненависти от агрессии и нападений», — заявил он.

По мнению украинского президента, международное давление на Москву должно усиливаться ещё до возможной эскалации, а не только после новых ударов.

Одновременно Зеленский сообщил, что Украина продолжает укреплять свою систему противовоздушной обороны и готовит ответ на возможные атаки.

В последние месяцы Россия и Украина регулярно обмениваются массированными ударами дронов и ракет по военной и энергетической инфраструктуре. При этом тема новых российских баллистических вооружений вызывает особое внимание как в Украине, так и среди стран НАТО.

Официальных комментариев российской стороны по заявлению Зеленского пока не поступало.