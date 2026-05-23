Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский предупредил о возможном ударе России ракетой «Орешник» 0 292

В мире
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орешник
ФОТО: Youtube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить удар по Украине с использованием баллистической ракеты «Орешник». По его словам, данные об этом украинская разведка получила в том числе от западных партнёров.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового масштабного удара по территории страны с применением баллистической ракеты «Орешник».

По словам украинского лидера, разведка получила соответствующую информацию от собственных источников, а также от партнёров из США и Европы.

«Мы проверяем эту информацию. Мы видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в том числе по Киеву, с использованием различных видов вооружения», — заявил Зеленский.

Он отметил, что в предполагаемой атаке могут быть использованы ракеты средней дальности.

На фоне предупреждения президент Украины призвал жителей страны серьёзно относиться к сигналам воздушной тревоги и при необходимости пользоваться укрытиями.

«Безумие России действительно не знает границ, поэтому, пожалуйста, берегите свои жизни», — подчеркнул Зеленский.

Украинские власти всё чаще предупреждают о риске новых комбинированных атак, когда одновременно используются ракеты разных типов, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Такие удары значительно усложняют работу систем ПВО.

Зеленский также обратился к западным союзникам Украины, заявив, что использование подобных вооружений создаёт опасный международный прецедент.

«Если России будет позволено в таких масштабах уничтожать жизни, то никакие договоры не смогут удержать другие подобные режимы ненависти от агрессии и нападений», — заявил он.

По мнению украинского президента, международное давление на Москву должно усиливаться ещё до возможной эскалации, а не только после новых ударов.

Одновременно Зеленский сообщил, что Украина продолжает укреплять свою систему противовоздушной обороны и готовит ответ на возможные атаки.

В последние месяцы Россия и Украина регулярно обмениваются массированными ударами дронов и ракет по военной и энергетической инфраструктуре. При этом тема новых российских баллистических вооружений вызывает особое внимание как в Украине, так и среди стран НАТО.

Официальных комментариев российской стороны по заявлению Зеленского пока не поступало.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Украина #разведка #безопасность #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе
Изображение к статье: Украинские беспилотники атаковали химический завод «Метафракс»
Изображение к статье: Президент Украины Владимир Зеленский
Изображение к статье: Тулси Габбард.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кирилл и Мефодий
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Неопознанный летающий объект
Техно
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Премьер-министр Латвии Эвика Силиня
Политика
Изображение к статье: Поиски дрона на озере Дридзис
Наша Латвия
Изображение к статье: НАТО и военный дрон в небе Балтии
Наша Латвия
Изображение к статье: Кирилл и Мефодий
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Неопознанный летающий объект
Техно
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео