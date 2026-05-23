Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку со своего поста в администрации президента Дональд Трамп. Об этом в пятницу сообщило издание Fox News Digital со ссылкой на письмо чиновницы.

По данным источников, Габбард лично уведомила Дональда Трампа о своём решении во время встречи в Овальном кабинете. Ожидается, что её отставка официально вступит в силу 30 июня, завершив почти полуторагодичную работу во главе Управления директора национальной разведки США, сообщает Entrevue.

Как сообщается, в своём письме Тулси Габбард поблагодарила президента за доверие и возможность руководить одним из ключевых координационных органов американского разведывательного сообщества. Она также подчеркнула, что считает работу в сфере национальной безопасности одной из важнейших задач государственной службы.

Согласно опубликованной информации, причиной ухода стали личные обстоятельства. По данным СМИ, одним из факторов, повлиявших на решение Габбард покинуть государственную службу, стал недавний диагноз редкой формы рака костей, поставленный её супругу.

Отставка происходит в непростой период для американского разведывательного аппарата. США продолжают сталкиваться с растущими международными угрозами, конфликтами и сохраняющейся геополитической напряжённостью сразу в нескольких регионах мира.

На момент публикации Белый дом официально не прокомментировал сообщения об уходе главы национальной разведки. Ожидается, что вопрос о назначении преемника станет одной из ключевых кадровых тем для администрации Трампа в ближайшие недели.

