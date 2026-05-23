В воскресенье в большей части Латвии ожидается сухая и относительно тёплая погода. Кратковременные дожди возможны только в восточных районах страны.

В воскресенье погода в Латвии останется спокойной: большую часть дня будет сухо, а температура воздуха местами поднимется до +23 градусов.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ночью небо будет преимущественно облачным, хотя местами возможны прояснения. Во второй половине ночи в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Температура ночью опустится до +10…+14 градусов. Будет дуть слабый или умеренный ветер западного и юго-западного направления.

Днём солнце будет периодически скрываться за облаками, однако в целом погода останется комфортной для прогулок и отдыха на природе. Кратковременные осадки ожидаются только местами на востоке страны.

Воздух прогреется до +18…+23 градусов, хотя у моря традиционно будет прохладнее — примерно +14…+17 градусов.

Для жителей Риги синоптики прогнозируют преимущественно солнечную и сухую погоду. Днём в столице ожидается до +19…+21 градуса.

При этом специалисты предупреждают о достаточно высоком уровне ультрафиолетового излучения в середине дня. Это означает, что при длительном пребывании на солнце стоит помнить о защите кожи — особенно у воды и на открытых площадках.

После прохладных и нестабильных дней такая погода может стать одной из самых комфортных за последнюю неделю, особенно в центральной части страны.