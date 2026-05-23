Действующий принцип выдачи самых дешёвых компенсируемых лекарств может создавать риски для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог Ивета Минтале считает, что частая замена препаратов подрывает стабильность лечения и доверие пациентов к терапии.

Кардиолог Ивета Минтале выразила обеспокоенность действующей системой компенсируемых лекарств в Латвии, при которой пациентам в аптеке выдают самый дешёвый доступный препарат с тем же активным веществом, пишет ЛЕТА. По мнению врача, такой подход может негативно сказываться на лечении пациентов с гипертонией и повышенным холестерином.

Минтале отмечает, что многие пациенты годами принимают конкретные препараты и достигают стабильных результатов терапии. Однако после изменения цен в аптеке им могут выдать другой аналог — и это способно вызвать колебания давления, ухудшение показателей холестерина и тревогу из-за смены лечения.

По словам врача, проблема касается не только психологического комфорта. «Такие изменения — не только вопрос самочувствия, но и фактор повышенного риска инсульта или инфаркта», — предупреждает кардиолог.

Минтале подчёркивает, что приверженность лечению строится не только на дисциплине пациента, но и на доверии к конкретной терапии. Частая смена препаратов, по её мнению, разрушает это доверие, поскольку люди начинают сомневаться в эффективности новых медикаментов и опасаться побочных эффектов.

Отдельную проблему врач видит в том, что пациенты могут запутаться в лекарствах после замены препаратов. Это особенно опасно для пожилых людей и пациентов, принимающих сразу несколько медикаментов. Ошибки могут привести либо к прекращению лечения, либо к случайному приёму нескольких схожих препаратов одновременно.

Кардиолог также не согласна с утверждением, что все лекарства с одинаковым активным веществом полностью идентичны на практике. По её словам, различия могут касаться вспомогательных компонентов, скорости всасывания и качества производства.

Ещё одной проблемой Минтале считает ограниченную доступность комбинированных препаратов по принципу «одной таблетки», когда несколько заболеваний лечатся одним средством. Такие лекарства обычно стоят дороже и реже оказываются самыми дешёвыми в системе компенсации.

«Сейчас моих пациентов лечат чиновники Министерства здравоохранения. Но ответственность требуют с меня», — заявила врач, комментируя действующую систему.

По мнению специалиста, пациентам следовало бы разрешить самостоятельно доплачивать разницу за привычный препарат, если государство компенсирует стоимость самого дешёвого аналога. Минтале считает, что это позволило бы повысить безопасность лечения без дополнительных расходов для бюджета.

Тема вновь стала актуальной после того, как в прошлом году 24 врачебные и пациентские организации направили в Министерство здравоохранения и Национальную службу здравоохранения совместное письмо с призывом изменить систему компенсации лекарств.

В Министерстве здравоохранения при этом напоминают, что врач уже сейчас может выписать конкретное торговое наименование препарата при наличии медицинского обоснования. Также в ведомстве подчёркивают, что система самых дешёвых препаратов позволяет снижать расходы пациентов и стимулирует производителей уменьшать цены.