Латвия сенсационно обыграла США на чемпионате мира и вернулась в борьбу за плей-офф

Спорт
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Сборная Латвии по хоккею одержала одну из самых важных побед на нынешнем чемпионате мира, обыграв США со счётом 4:2. Успех в Цюрихе серьёзно улучшил шансы команды на выход в четвертьфинал.

Сборная Латвии в субботу в Цюрихе победила команду США со счётом 4:2 в пятом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

После тяжёлого поражения от Финляндии эта игра фактически стала для латвийской команды матчем повышенной важности. Победа позволила не только набрать ключевые очки, но и вернуть интригу в борьбу за место в плей-офф.

Первую шайбу латвийцы забросили уже в начале встречи. После активных действий Мартиньша Дзиеркалса за воротами соперника шайбу получил Харальд Эгле, который точно переиграл американского вратаря.

В дальнейшем Латвия дважды подряд получила большинство, однако увеличить преимущество не смогла.

Во втором периоде американцы сравняли счёт после удаления Робертса Мамчица. Шайбу в большинстве забросил Мэттью Ткачук.

Однако решающий отрезок матча остался за латвийской сборной.

В третьем периоде Денис Смирнов снова вывел Латвию вперёд, а затем американцы дважды снимали вратаря в попытке спасти игру. Этим воспользовался Сандис Вилманис, который дважды поразил пустые ворота.

Особенно важной стала игра вратаря Кристерса Гудлевскиса, несколько раз спасавшего команду в сложные моменты, в том числе в меньшинстве. Он был назван лучшим игроком игры, отбив 45 бросков соперника.

Для Латвии эта победа может стать переломной на турнире. После нестабильного начала чемпионата и болезненного поражения от Финляндии команда сумела обыграть одного из самых сильных соперников группы.

Сейчас у Латвии шесть очков после пяти матчей. В группе A лидируют Швейцария и Финляндия с 15 очками, Австрия имеет девять очков, а США остаются позади латвийцев с пятью.

Это означает, что борьба за выход в четвертьфинал для сборной Латвии остаётся полностью открытой.

Следующий матч команда проведёт уже в воскресенье против Великобритании, а затем завершит групповой этап встречей с Венгрией.

#США #хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
