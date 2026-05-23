Сборная Латвии по хоккею одержала одну из самых важных побед на нынешнем чемпионате мира, обыграв США со счётом 4:2. Успех в Цюрихе серьёзно улучшил шансы команды на выход в четвертьфинал.

После тяжёлого поражения от Финляндии эта игра фактически стала для латвийской команды матчем повышенной важности. Победа позволила не только набрать ключевые очки, но и вернуть интригу в борьбу за место в плей-офф.

Первую шайбу латвийцы забросили уже в начале встречи. После активных действий Мартиньша Дзиеркалса за воротами соперника шайбу получил Харальд Эгле, который точно переиграл американского вратаря.

В дальнейшем Латвия дважды подряд получила большинство, однако увеличить преимущество не смогла.

Во втором периоде американцы сравняли счёт после удаления Робертса Мамчица. Шайбу в большинстве забросил Мэттью Ткачук.

Однако решающий отрезок матча остался за латвийской сборной.

В третьем периоде Денис Смирнов снова вывел Латвию вперёд, а затем американцы дважды снимали вратаря в попытке спасти игру. Этим воспользовался Сандис Вилманис, который дважды поразил пустые ворота.

Особенно важной стала игра вратаря Кристерса Гудлевскиса, несколько раз спасавшего команду в сложные моменты, в том числе в меньшинстве. Он был назван лучшим игроком игры, отбив 45 бросков соперника.

Для Латвии эта победа может стать переломной на турнире. После нестабильного начала чемпионата и болезненного поражения от Финляндии команда сумела обыграть одного из самых сильных соперников группы.

Сейчас у Латвии шесть очков после пяти матчей. В группе A лидируют Швейцария и Финляндия с 15 очками, Австрия имеет девять очков, а США остаются позади латвийцев с пятью.

Это означает, что борьба за выход в четвертьфинал для сборной Латвии остаётся полностью открытой.

Следующий матч команда проведёт уже в воскресенье против Великобритании, а затем завершит групповой этап встречей с Венгрией.