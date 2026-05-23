У Тайваня заметили более 100 китайских кораблей после встречи Трампа и Си

В мире
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конфликт в Тайваньском проливе

Изображение: BB.lv/AI.

Тайваньские службы безопасности сообщили о масштабном развёртывании китайских кораблей в водах Восточной Азии. По данным Тайбэя, после саммита лидеров США и Китая число судов КНР в регионе превысило 100.

Китай разместил более 100 кораблей военно-морских сил, береговой охраны и вспомогательных судов в акватории от Жёлтого моря до Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана, сообщили представители служб безопасности Тайваня.

По данным AFP, развёртывание началось ещё до встречи президента США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпин в Пекине, а после завершения саммита число кораблей выросло до более чем ста.

Глава Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву опубликовал карту с предполагаемым расположением китайских сил. На ней корабли ВМС и береговой охраны КНР показаны вдоль обширной морской дуги — от района Корейского полуострова до западной части Тихого океана.

По словам тайваньских представителей, среди судов находятся не только военные корабли, но и исследовательские и научные суда.

Пока неясно, проводят ли корабли конкретную операцию или учения. Однако Китай уже неоднократно использовал подобные масштабные развёртывания для демонстрации силы в регионе.

В последние годы Пекин значительно усилил давление на Тайвань. Китайские военные почти ежедневно направляют к острову самолёты и корабли, а также регулярно проводят крупные учения вокруг Тайваня.

Для стран региона такие действия становятся всё более тревожным сигналом, поскольку любое крупное перемещение китайских сил автоматически повышает риск инцидентов в Восточной Азии.

Особое внимание нынешнему развёртыванию придаёт его масштаб и совпадение по времени с переговорами между США и Китаем. На фоне соперничества Вашингтона и Пекина Тайвань остаётся одной из главных точек напряжённости в мире.

Пекин считает Тайвань частью Китая и не исключает силового сценария «воссоединения». Власти Тайваня отвергают претензии КНР и настаивают на фактической независимости острова.

Сейчас официальных заявлений Китая о целях развёртывания кораблей пока не поступало.

#США #дипломатия #Тайвань #Китай #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
