Тайваньские службы безопасности сообщили о масштабном развёртывании китайских кораблей в водах Восточной Азии. По данным Тайбэя, после саммита лидеров США и Китая число судов КНР в регионе превысило 100.

Китай разместил более 100 кораблей военно-морских сил, береговой охраны и вспомогательных судов в акватории от Жёлтого моря до Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана, сообщили представители служб безопасности Тайваня.

По данным AFP, развёртывание началось ещё до встречи президента США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпин в Пекине, а после завершения саммита число кораблей выросло до более чем ста.

Глава Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву опубликовал карту с предполагаемым расположением китайских сил. На ней корабли ВМС и береговой охраны КНР показаны вдоль обширной морской дуги — от района Корейского полуострова до западной части Тихого океана.

Our ISR/intel shows that the #PRC has deployed over 100 vessels around the #1stIslandChain over the past few days, so soon after the #Beijing summit. In this part of the world, #China is the one & only PROBLEM wrecking the #StatusQuo & threatening regional peace & stability. pic.twitter.com/3MZmTnfRav — Joseph Wu (@josephwutw) May 23, 2026

По словам тайваньских представителей, среди судов находятся не только военные корабли, но и исследовательские и научные суда.

Пока неясно, проводят ли корабли конкретную операцию или учения. Однако Китай уже неоднократно использовал подобные масштабные развёртывания для демонстрации силы в регионе.

В последние годы Пекин значительно усилил давление на Тайвань. Китайские военные почти ежедневно направляют к острову самолёты и корабли, а также регулярно проводят крупные учения вокруг Тайваня.

Для стран региона такие действия становятся всё более тревожным сигналом, поскольку любое крупное перемещение китайских сил автоматически повышает риск инцидентов в Восточной Азии.

Особое внимание нынешнему развёртыванию придаёт его масштаб и совпадение по времени с переговорами между США и Китаем. На фоне соперничества Вашингтона и Пекина Тайвань остаётся одной из главных точек напряжённости в мире.

Пекин считает Тайвань частью Китая и не исключает силового сценария «воссоединения». Власти Тайваня отвергают претензии КНР и настаивают на фактической независимости острова.

Сейчас официальных заявлений Китая о целях развёртывания кораблей пока не поступало.