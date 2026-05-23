Тегеран рассматривает последнее предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, однако обвиняет США в давлении и противоречивой позиции. На этом фоне американские СМИ сообщают, что Белый дом не исключает новых ударов по Ирану.

Иранские власти заявили, что продолжают участвовать в переговорах с США, несмотря на серьёзные разногласия и угрозу нового военного обострения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время разговора с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем обвинил Вашингтон в «повторяющемся предательстве дипломатии» и чрезмерных требованиях.

По словам главы иранского МИД, Тегеран продолжает дипломатический процесс, несмотря на «военную агрессию против Ирана» и противоречивые сигналы со стороны США.

Тем временем американские СМИ Axios и CBS News со ссылкой на источники сообщили, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность новых ударов по Ирану, если переговоры провалятся.

Сам Трамп ранее заявил, что ситуация находится «между соглашением и возобновлением ударов». Это показывает, насколько напряжёнными остаются переговоры даже на фоне продолжающихся дипломатических контактов.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в переговорах есть «определённый прогресс», однако ключевые вопросы по-прежнему не решены.

«Мы имеем дело с очень сложной группой людей. И если это не изменится, президент ясно дал понять, что у него есть другие варианты», — заявил Рубио на полях конференции НАТО в Швеции.

Для мировой экономики и нефтяных рынков подобные заявления особенно чувствительны, поскольку любое новое обострение вокруг Ирана может быстро повлиять на поставки нефти и ситуацию на Ближнем Востоке.

На фоне попыток снизить напряжённость в Тегеран прибыл главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир. Пакистан выступает посредником в дипломатических контактах между сторонами.

Во время встречи с Арагчи обсуждались дипломатические усилия по предотвращению дальнейшей эскалации, сообщают иранские государственные СМИ.

Однако в Министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что визит пакистанской стороны не означает скорого прорыва. По данным агентства ISNA, между Тегераном и Вашингтоном всё ещё сохраняются «глубокие и широкие» разногласия.

Кроме того, в пятницу переговоры с иранской стороной провела и делегация Катара, который также участвует в посреднических контактах в регионе.

Сейчас ситуация остаётся неопределённой: стороны продолжают переговоры, но одновременно всё чаще говорят о возможном возвращении к силовому сценарию.