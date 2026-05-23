Часть оригинальной винтовой лестницы Эйфелевой башни была продана на аукционе во Франции почти за 450 тысяч евро. Об этом сообщил аукционный дом Arcurial в пятницу, 22 мая.

Речь идет о секции высотой около 2,7 метра с 14 ступенями. Перед торгами ее стоимость оценивали в 120-150 тысяч евро. Французский коллекционер, чье имя не называется, назвал самую высокую цену и стал обладателем артефакта.

Проданный фрагмент соединял второй и третий уровни Эйфелевой башни. Именно по этой винтовой лестнице поднимались посетители Всемирной выставки 1889 года, для которой инженер Гюстав Эйфель создал башню.

Конструкция весом почти 1,4 тонны более 40 лет находилась в частной коллекции. Перед продажей ее отреставрировали специалисты, работающие с самой Эйфелевой башней.

Лестницу разобрали после модернизации

В 1983 году лестницу между вторым и третьим уровнями башни демонтировали во время модернизации. Ее сочли слишком опасной для посетителей и заменили современными лифтами.

После этого конструкцию разрезали на 24 части разного размера. Сегодня отдельные фрагменты находятся у Статуи Свободы в Нью-Йорке, в музеях и частных садах Японии, а один из них - в Диснейленде. Другие части лестницы попали в крупные частные коллекции искусства.

Башню хотели снести через 20 лет

Эйфелева башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года. Изначально сооружение считалось временным, и после выставки его планировали демонтировать.

Однако со временем башня стала считаться главным символом Парижа и сегодня является одним из самых посещаемых сооружений мира, пишет "Немецкая волна".