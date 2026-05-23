Почему Трамп и Лукашенко снова в контрах? Догадываемся... 0 301

Дата публикации: 23.05.2026
Трамп продлил все санкции США против властей Белоруссии еще на год

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год санкций против руководства Белоруссии. В обоснование этого шага он сослался на те же причины, которые были указаны при введении санкций в 2006 году.

«Чрезвычайная ситуация, объявленная исполнительным указом 13405, должна оставаться в силе и после 16 июня 2026 года», - говорится в указе Трампа.

Документ был зарегистрирован в базе данных Белого дома, хотя его подписал Трамп и утвердила его администрация. Публикация документа запланирована на 26 мая 2026 года.

При это недавно сообщилось, что Александр Лукашенко поблагодарил США за гуманитарную помощь Минску. Президент Белоруссии передал теплые слова Дональду Трампу, заявив, что среди белорусского руководства и страны в целом у американского лидера «есть надежные друзья и сторонники».

Политика - дело тонкое, по-другому по мнению редакции bb.lv и неи скажешь...

#Лукашенко #США #санкции #дипломатия #геополитика #гуманитарная помощь #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
