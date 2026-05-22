Европу накроет первая в 2026 году волна жары. В некоторых районах Испании столбик термометра 23 и 24 мая поднимется до 38°C, - сообщает Deutsche Welle. Во Франции и на юге Англии ожидается до 33°C, а в Германии - до 31°C. Климатические модели показывают, что волны жары в мае и июне в Европе сейчас стали в 10 раз более вероятными, чем в доиндустриальную эпоху.

"Германия служит наглядным примером: день с температурой 30°C в районе Пятидесятницы (католики отмечают ее в этом году 24 мая. - Ред.), был редким явлением в 1980-х годах, но теперь такое в стране происходит регулярно", - говорит Иоанна Верджини, основательница метеорологического онлайн-сервиса WFY24.

Она предупреждает, что инфраструктура, сельское хозяйство и системы здравоохранения европейских стран по-прежнему "настроены на старый календарь", и не готовы к столь высоким температурам весной. Так, министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Майер уже призвал население экономить воду из-за дефицита подземных вод, вызванного частыми засухами на фоне климатических изменений.