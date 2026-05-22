Таллин, Вильнюс, Рига - где семьи живут беднее всего 0 190

В мире
Дата публикации: 22.05.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Семья в продуктовом магазине

За последние два года во всех трех столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата. Однако доходы жителей определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей.

Хотя доходы быстрее всего растут именно в Риге, сравнение трех балтийских столиц показывает, что у семей, проживающих в столице Латвии, после покрытия основных расходов остается меньше всего средств, тогда как в Таллине - больше всего, свидетельствуют результаты подсчетов шведского банка.

По сравнению с данными исследования 2024 года самый быстрый рост доходов после уплаты налогов заметен в Таллине (+23%), далее следуют Рига (+21%) и Вильнюс (+16%). Важным дополнением к доходам семей являются пособия на детей, и они в странах Балтии тоже значительно различаются. За двух детей семья в Латвии получает 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии - 160 евро, а в Литве - 259 евро. Более того, за последние годы эти пособия увеличила только Литва.

Если объединить трудовые доходы и государственную поддержку, то семья из четырех человек, в которой двое детей и двое родителей, получающих среднюю зарплату в столице, имеет совокупный доход в Риге в размере 3190 евро в месяц, в Вильнюсе - 3418 евро, а в Таллине - 4154 евро. Это означает, что бюджет семьи, проживающей в Таллине, почти на треть больше, чем в Риге.

"Стартовый капитал до осуществления обязательных платежей в балтийских столицах по-прежнему существенно различается. В основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу доходы в Риге за последние годы приблизились к Вильнюсу, однако в Таллине они все еще значительно выше - там доходы семьи примерно на 1000 евро больше, чем в Риге", - отмечает банковский специалист Эвия Кропа.

#страны Балтии #зарплата #доходы #детские пособия #налоговая политика #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
