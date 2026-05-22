Власти Афганистана, контролируемые движением «Талибан», отменили минимальный возраст вступления в брак для девушек. Согласно новым правилам, мужчины могут жениться на девочках после наступления половой зрелости, которая в ряде трактовок исламского права может наступать уже с 9 лет, сообщает The Times.

Как говорится в сообщении, правящее в Афганистане исламистское радикальное движение разрешило мужчинам вступать в брак с девочками с момента достижения ими половой зрелости — которая, согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, может наступать уже в 9 лет. Соответствующий документ одобрил лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзада, его опубликовали в официальном вестнике.

До прихода к власти талибов законный возраст для вступления в брак в Афганистане составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца или судьи. Брак девочек младше 15 лет был криминализирован согласно закону 2009 года об искоренении насилия в отношении женщин.

Решение вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций и международного сообщества, которые считают подобные меры серьезным нарушением прав детей и женщин.