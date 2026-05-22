Японские ученые установили связь между обменом веществ и развитием рака 0 112

Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диабет.

Японские исследователи разработали модель искусственного интеллекта AI-IR, которая на основе стандартных клинических показателей оценивает инсулинорезистентность и помогает выявлять людей с повышенным риском развития ряда онкологических заболеваний.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, указывает на связь между инсулинорезистентностью и развитием нескольких видов рака.

Японские исследователи разработали модель искусственного интеллекта, способную оценивать это метаболическое расстройство на основе стандартных медицинских данных, чтобы оценить его влияние на риск развития рака, сообщает entrevue.fr.

Модель, получившая название AI-IR, основана на девяти клинических показателях, обычно наблюдаемых во время рутинных обследований. Протестированная на почти 500 000 участниках из большой когорты, она выявила связь между высокой инсулинорезистентностью и повышенной частотой возникновения двенадцати типов рака.

Исследователи уточняют, что это не прямая причинно-следственная связь, а скорее сопутствующий фактор риска. Предлагаются биологические механизмы, включая гиперинсулинемию, которая может стимулировать пролиферацию клеток, а также метаболические дисбалансы, создающие среду, благоприятную для развития опухоли.

По мнению авторов, этот инструмент может помочь усовершенствовать стратегии профилактики, позволяя на ранних стадиях выявлять лиц с повышенным риском развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, в дополнение к классическим показателям, таким как индекс массы тела.

#медицина #искусственный интеллект #профилактика #рак #исследования #диагностика
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
