Исследователи пришли к выводу, что старение организма происходит не постепенно, а двумя заметными «скачками» — примерно в 44 и 60 лет.

Старение человека может происходить не плавно, а резкими этапами. Именно к такому выводу пришли исследователи, изучавшие молекулярные изменения в организме человека. По данным ученых , наиболее заметные возрастные изменения приходятся примерно на 44 и 60 лет.

Исследование провели специалисты по Stanford University. Они несколько лет наблюдали за 108 добровольцами, регулярно сдававшими биологические образцы — кровь, мазки из кожи, ротовой и носовой полости, а также другие материалы для анализа. В результате ученые проанализировали более 135 000 различных биологических показателей и более 246 миллиардов единиц данных.

Исследователи заметили, что примерно 81% молекул в организме изменялись особенно активно именно в два возрастных периода — в середине 40-х и начале 60-х.

Первый "скачок старения" в 40-летнем возрасте связан с изменениями в обмене жиров, кофеина и алкоголя, а также с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшением состояния кожи и мышц. Второй – в районе 60 лет – касается иммунной системы, работы почек, углеводного обмена и последующего старения мышц и кожи.

Сначала ученые предполагали, что изменения в середине 40-х годов могут быть связаны преимущественно с менопаузой у женщин. Однако аналогичные процессы обнаружили и у мужчин. Это свидетельствует о существовании других биологических механизмов старения, которые еще предстоит исследовать.

В то же время авторы отмечают: выборка была относительно небольшой, поэтому результаты требуют дальнейшего подтверждения в более масштабных исследованиях.

По мнению редакции, исследование показывает, что возрастные изменения могут развиваться гораздо сложнее, чем считалось ранее. Возможно, именно понимание таких «критических точек» старения в будущем поможет ученым эффективнее предотвращать возрастные заболевания и продлевать активное долголетие.