Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые выяснили, в каком возрасте человек стареет особенно резко 0 404

Техно
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые выяснили, в каком возрасте человек стареет особенно резко

Исследователи пришли к выводу, что старение организма происходит не постепенно, а двумя заметными «скачками» — примерно в 44 и 60 лет.

Старение человека может происходить не плавно, а резкими этапами. Именно к такому выводу пришли исследователи, изучавшие молекулярные изменения в организме человека. По данным ученых , наиболее заметные возрастные изменения приходятся примерно на 44 и 60 лет.

Исследование провели специалисты по Stanford University. Они несколько лет наблюдали за 108 добровольцами, регулярно сдававшими биологические образцы — кровь, мазки из кожи, ротовой и носовой полости, а также другие материалы для анализа. В результате ученые проанализировали более 135 000 различных биологических показателей и более 246 миллиардов единиц данных.

Исследователи заметили, что примерно 81% молекул в организме изменялись особенно активно именно в два возрастных периода — в середине 40-х и начале 60-х.

Первый "скачок старения" в 40-летнем возрасте связан с изменениями в обмене жиров, кофеина и алкоголя, а также с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшением состояния кожи и мышц. Второй – в районе 60 лет – касается иммунной системы, работы почек, углеводного обмена и последующего старения мышц и кожи.

Сначала ученые предполагали, что изменения в середине 40-х годов могут быть связаны преимущественно с менопаузой у женщин. Однако аналогичные процессы обнаружили и у мужчин. Это свидетельствует о существовании других биологических механизмов старения, которые еще предстоит исследовать.

В то же время авторы отмечают: выборка была относительно небольшой, поэтому результаты требуют дальнейшего подтверждения в более масштабных исследованиях.

По мнению редакции, исследование показывает, что возрастные изменения могут развиваться гораздо сложнее, чем считалось ранее. Возможно, именно понимание таких «критических точек» старения в будущем поможет ученым эффективнее предотвращать возрастные заболевания и продлевать активное долголетие.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина в ноутбуком
Изображение к статье: Ученые сообщили о прорыве в лечении болезни Альцгеймера
Изображение к статье: Мужчина за компьютером и искусственный интеллект
Изображение к статье: Ученые выяснили, почему некоторые раковые клетки выживают после химиотерапии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных
Изображение к статье: Эффективный способ использования стирального порошка
Дом и сад
Изображение к статье: Президент Литвы Гитанас Науседа
В мире
Изображение к статье: Европа ужесточает миграционную политику: депортаций становится все больше
В мире
Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео