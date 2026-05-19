Ученые выяснили, почему некоторые раковые клетки выживают после химиотерапии

Дата публикации: 19.05.2026
Исследователи обнаружили новое опасное свойство белка MYC, который давно считается одним из главных «двигателей» рака. Оказалось, что он не только ускоряет рост опухолей, но и помогает им восстанавливать поврежденную ДНК после химиотерапии, фактически защищая раковые клетки от уничтожения.

Ученые обнаружили неожиданное свойство одного из самых опасных онкогенных белков — MYC. Выяснилось, что он не только ускоряет рост раковых опухолей, но и физически чинит их ДНК после химиотерапии. Это открытие объясняет, почему некоторые виды рака крайне устойчивы к агрессивному лечению. Статья об открытии опубликована в журнале Genes.

Долгие десятилетия считалось, что роль MYC сводится исключительно к активации генов, заставляющих клетку бесконтрольно расти. Однако химиотерапия и радиация работают по принципу тотального повреждения ДНК опухоли. Раковые клетки должны погибать, но многие из них успешно справляются с этим медикаментозным стрессом.

Исследовательская команда выяснила, что модифицированная форма белка MYC способна перемещаться прямо к местам критических разрывов ДНК. Там она работает как руководитель ремонта, оперативно собирая вокруг себя другие белки для экстренного восстановления генетического кода, спасая раковую клетку от гибели. Опухоли с высокой активностью MYC восстанавливаются феноменально быстро, сводя на нет все усилия врачей и делая стандартную химиотерапию практически бесполезной.

Открытие может помочь ученым лучше понять причины устойчивости некоторых видов рака к лечению и создать более эффективные методы терапии, сообщает bb.lv. Особенно важным это может стать для борьбы с агрессивными опухолями, такими как рак поджелудочной железы, где стандартная химиотерапия часто оказывается малоэффективной.

Автор - Светлана Тихомирова
