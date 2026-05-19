У берегов Австралии впервые за 25 лет нашли следы гигантского кальмара

Дата публикации: 19.05.2026
Ученые обнаружили следы ДНК гигантского кальмара у побережья Австралия — это первое подобное подтверждение за четверть века. Исследование проводилось в районе рифа Нингалу в Индийском океане, где специалисты анализировали образцы морской воды.

Ученые обнаружили следы ДНК гигантского кальмара у побережья Западной Австралии. Это стало первым подобным подтверждением за последние 25 лет, сообщает NewsNation.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Environmental DNA, проводилось в восточной части Индийского океана рядом с рифом Нингалу. Специалисты собрали 178 образцов морской воды и проанализировали их на наличие следов различных организмов.

В общей сложности ученые идентифицировали 226 видов морских животных. Среди них оказались и фрагменты ДНК гигантского кальмара. Один из исследователей, Д. Нестер, отметил, что полученные данные являются лишь частью более крупной картины.

Кроме того, специалисты выявили 83 вида, которые прежде не фиксировались в этом районе. По информации Смитсоновского океанологического института, самый крупный задокументированный гигантский кальмар достигал 13 метров в длину.

В материале также уточняется, что впервые живого гигантского кальмара удалось снять на видео только в 2012 году у берегов Японии. До этого исследователи сталкивались лишь с мертвыми либо почти погибшими особями.

Находка вновь подогрела интерес ученых к одному из самых загадочных существ океана. Исследователи считают, что современные методы анализа ДНК позволяют получать все больше информации о редких глубоководных обитателях, которых человеку по-прежнему крайне сложно наблюдать в естественной среде.

Автор - Светлана Тихомирова
