Британская компания Brand Finance, которая специализируется в сфере аудита и оценки стоимости брендов, представила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира.

Второй год подряд позицию самого ценного автобренда сохраняет Toyota. Стоимость этого бренда оценивается в $62,7 млрд.

В топ-10 также вошли Mercedes-Benz – $46,6 млрд, BMW – $43,8 млрд, Volkswagen – $35,8 млрд, Porsche – $35,2 млрд, Tesla – $27,6 млрд, Honda – $27,5 млрд, Hyundai – $24,8 млрд, Ford – $21,8 млрд и Audi – $17,8 млрд.

