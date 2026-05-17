Китайские платформы искусственного интеллекта стремительно увеличивают долю на мировом рынке: по оценкам аналитиков, они уже обрабатывают до 45% всех запросов к ИИ-системам.

По данным noworries.news, среди ключевых игроков называются MiniMax, Zhipu и Moonshot - малоизвестные за пределами Китая компании, которые, по данным анализа, по объемам трафика уже конкурируют с крупнейшими американскими технологическими корпорациями.

Главным фактором роста эксперты называют ценовую политику: стоимость использования китайских ИИ-моделей в 10–20 раз ниже, чем у решений OpenAI и Anthropic. При этом утверждается, что качество ответов остается сопоставимым с продуктами ведущих западных разработчиков.

Такая стратегия делает китайские модели особенно привлекательными для бизнеса и разработчиков, которые активно интегрируют ИИ в свои продукты и ищут более дешевые альтернативы API американских компаний.

Рост популярности китайских ИИ происходит на фоне усиливающейся глобальной конкуренции в сфере искусственного интеллекта между США и Китаем, где борьба за рынок выходит за рамки доминирования отдельных технологических гигантов.