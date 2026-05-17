Удар дрона вызвал пожар у АЭС «Барака» в ОАЭ на фоне напряжённости вокруг перемирия с Ираном 0 75

В мире
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: АЭС

По словам властей, в результате удара дрона возле АЭС "Барака" в ОАЭ началось возгорание. Сообщается, что жертв и утечки радиации нет.

В результате удара беспилотника в воскресенье на внешнем периметре атомной электростанции "Барака" Объединённых Арабских Эмиратах вспыхнул пожар, что в очередной раз бросило тень на и без того хрупкое перемирие в военном конфликте с Ираном.

Пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби сообщила, что за пределами основного объекта загорелся электрический генератор. В заявлении подчёркивается, что утечки радиации не произошло, пострадавших нет, а станция продолжает работать в штатном режиме.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что пожар затронул электрогенератор, добавив, что один из реакторов ненадолго перешёл на питание от аварийных дизель-генераторов.

В заявлении агентства также сообщается, что уровень радиации на АЭС "Барака" остаётся нормальным, и данных о пострадавших "после удара беспилотника" не поступало.

Тем не менее генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил “серьёзную обеспокоенность в связи с инцидентом”, отметив, что “военная деятельность, угрожающая ядерной безопасности, неприемлема". Он призвал все стороны “к максимальной сдержанности в плане боевых действий вблизи любой АЭС во избежание опасности ядерной аварии”.

Напряжённость не спадает

Пока никто не брал на себя ответственность за эту предполагаемую атаку, а власти ОАЭ публично не выдвигали обвинений ни в чей адрес. Однако в последние недели напряжённость на Ближнем Востоке опять начала расти в связи с серией ударов беспилотников и ракет.

Инцидент произошёл на фоне застопорившихся переговоров об урегулировании конфликта между Ираном и США, что усиливает опасения возобновления военного противостояния.

Тем временем, иранские государственные СМИ продолжают распространять связанные с войной материалы, в том числе показывать сюжеты, где ведущие участся обращению с огнестрельным оружием и выходят в эфир при полном вооружении.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
