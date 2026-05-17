Каллас отказалась баллотироваться на пост президента Эстонии 1 445

Дата публикации: 17.05.2026
Глава европейской дипломатии заявила, что не будет претендовать на пост президента Эстонии. Об этом сообщил ERR.

По словам Каллас, несмотря на размышления о возможных карьерных сценариях вне нынешней должности, она не рассматривает участие в президентской гонке. Она подчеркнула, что не считает себя подходящим человеком для роли главы государства.

Каллас также отметила, что во время поездок в разные страны иногда задумывается о других дипломатических возможностях, однако, по ее словам, работа посла является для нее «слишком спокойной».

В Эстонии президент избирается парламентом: кандидат должен получить не менее 68 голосов из 101 депутата Рийгикогу. Очередной процесс выборов главы государства стартует в августе, а голосование в парламенте запланировано на 2–3 сентября.

Действующий президент Алар Карис ранее заявлял, что с высокой вероятностью не будет баллотироваться на второй срок. При этом в стране обсуждается инициатива о переходе к прямым выборам президента.

#выборы #Эстония #президент #парламент #дипломатия #кандидаты #карьера #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
